2021 zeigte sich Dieter Reiter noch an der Seite der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz – jetzt macht der sozialdemokratische Kommunalpolitiker Stimmung gegen Dragqueens (Bild: Stadt München)

Heute, 12:24h 5 Min.

5 Min. Zu Update springen: Reiter hat sich laut SPDqueer "in einem besonderen Maße um die queere Community in München verdient gemacht" (13:06h)

Die Kampagne gegen eine geplante Draglesung in einer Münchner Stadtteilbibliothek wird von queeren Aktivist*­innen scharf kritisiert. "Die Kosten dieser populistischen Aussagen von CSU und OB Dieter Reiter (SPD) zahlen queere Menschen, Kinder und Familien in Bayern", erklärte etwa der Lesben- und Schwulenverband Bayern. "Wer Aufklärungsarbeit als schädlich diffamiert, hat nichts verstanden und handelt fahrlässig. Wir verurteilen dies scharf."



Die Kosten dieser populistischen Aussagen von #CSU und OB #DieterReiter (SPD) zahlen queere Menschen, Kinder und Familien in Bayern. Wer Aufklärungsarbeit als schädlich diffamiert, hat nichts verstanden und handelt fahrlässig. Wir verurteilen dies scharf.https://t.co/q7QMaFzpuW LSVD Bayern (@LSVD_Bayern) May 5, 2023 Twitter / LSVD_Bayern

Die Veranstaltung "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" mit Dragqueen Vicky Voyage, Dragking Eric BigClit und trans Jungautorin Julana Gleisenberg soll am 13. Juni in der Bibliothek Bogenhausen stattfinden. Aus der CSU gab es in den letzten Tagen Verbotsforderungen und Kritik an "Frühsexualisierung" (queer.de berichtete). Auch SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter, der dieses Jahr Schirmherr beim CSD München werden soll, machte in der "Bild" Stimmung gegen das Event: "Ich habe für diese Art Programm kein Verständnis und glaube nicht, dass das für Vierjährige geeignet ist. Ich würde mit meinen Enkeln nicht hingehen", sagte das Stadtoberhaupt. Vize-Ministerpräsident Huber Aiwanger (Freie Wähler) brachte die Lesestunde sogar mit Pädophilie in Verbindung (queer.de berichtete).



Dabei handelt es sich bei der geplanten Lesestunde um keine neue Entwicklung: Unter dem gleichen Titel hatten Vicky Voyage, Gleisenberg und weitere Personen auch schon im letzten Jahr eine Lesung für Kinder während der CSD-Wochen abgehalten. Im Februar waren sie zu einem "Drag Queen Abend" in der Stadtbibliothek Moosach zu Gast. Die Hamburger Drag Queen Olivia Jones liest schon lange Kindern vor, was bislang nur zu Kritik von Rechtsaußen geführt hatte (queer.de berichtete).

Jusos über CSU empört

Aus der SPD gibt es erhebliche Kritik an der Kampagne gegen die Drag-Veranstaltung: "Die Zahl von Angriffen auf queere Menschen ist in der Vergangenheit angestiegen. Wer wie die CSU gegen Diversität hetzt, nimmt das in Kauf", erklärte Jusos-Stadtchef Benedikt Lang. "Wem die Angebote der Stadtbibliothek nicht zusagen, steht es frei, nicht hinzugehen. Wer politisch verbieten will, dass die Diversität unserer Gesellschaft sichtbar gemacht wird, handelt populistisch und fahrlässig. Wir sind über die CSU wenig überrascht aber erneut empört." Auf Twitter zeigte sich daraufhin ein Nutzer überrascht, dass die Jusos nicht die queerfeindlichen Aussagen des eigenen Parteifreundes thematisieren. Daraufhin erklärte Lang: "Ich würde mir wünschen, er hätte sich weniger kritisch geäußert. Dass ihm jetzt Queerfeindlichkeit unterstellt wird, ist aber dennoch übers Ziel hinaus geschossen, ihn mit der CSU in einen Topf zu werfen ist absurd."



Und euer Bürgermeister? Warum stellt er sich der Hetze nicht entgegen und hinter die Stadtbibliothek? Seine Kommentare waren jetzt auch nicht hilfreich und haben den Eindruck verstärkt dass die Kritik berechtigt ist. alibihh (@alibihh) May 5, 2023 Twitter / alibihh

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff kritisierte in der AZ nur die CSU und nicht seinen Parteifreund: "Es handelt sich um eine Kunstform. Dass rechtskonservative Kräfte wie die CSU und Herr Aiwanger hier Polemik gegen Minderheiten betreiben, ist unangemessen."



Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!

Dieter Reiter, OB der Stadt München (@spdde) spricht sich gegen drag Veranstaltung aus, Schulter an Schulter mit @CSU

Und AfD… https://t.co/jCpTPa7N4g Tara Cotta (he/she)4x (@TaraCottaCGN) May 5, 2023

| Twitter / TaraCottaCGN | Dragqueens wie Tara Cotta sind sauer auf den OB

Die SPDqueer blendet Homophobie in den eigenen Reihen in einer Pressemitteilung ebenfalls aus: "Inzwischen ist auch die Münchner CSU auf den Zug aufgesprungen und fordert sogar ein Verbot derartiger Draglesungen in Bayern", empörte sich der Sebastian Kropp, Pressesprecher der SPDqueer in Bayern. "Als SPDqueer Bayern weisen wir die von Teilen der Medien und der CSU behauptete Gefahr der Frühsexualisierung durch diese Lesung entschieden zurück. Die Veranstaltung ist in keiner Weise sexualisiert, wie von der CSU behauptet wird, die sich hier wieder einmal absolut uninformiert, dafür aber sehr populistisch zur Thematik äußert." Auf eine queer.de-Anfrage will Kropp am Nachmittag reagieren.



Auf change.org gibt es inzwischen auch eine Petition an OB Reiter und den Bezirksausschuss Burghausen zur Unterstützung der Dragvorlesung. Diese wurde binnen knapp 24 Stunden fast 1.600 Mal unterzeichnet. (dk)



13:05 Uhr: Reiter hat sich laut SPDqueer "in einem besonderen Maße um die queere Community in München verdient gemacht"



SPDqueer-Pressesprecher Sebastian Kropp hat sich auf Anfrage von queer.de überrascht über die Äußerungen von Reiter geäußert: "Um die Gründe dafür in Erfahrung zu bringen, haben wir ihm in einem Schreiben das persönliche Gespräch angeboten und ihn selbstverständlich auch über die Vorzüge einer solchen Drag-Lesung aufgeklärt – etwa, dass Drag als Kunst etwas ganz normales ist und zu einer toleranterem Erziehung beiträgt", so Kropp. "Wir haben von ihm die Rückmeldung erhalten, dass er sich keinesfalls gegen Drag ausspricht und – das ist in diesem Kontext wichtig zu erwähnen – er auf die explizit von der BILD gestellte Frage geantwortet hat, ob er mit seinen Enkelkindern die Veranstaltung besuchen wird."



Kropp betonte, dass sich Reiter "in einem besonderen Maße um die queere Community in München verdient gemacht" habe. So habe er beispielsweise der Community zu mehr Sichtbarkeit verholfen – etwa durch queere Ampelmännchen oder die Beflaggung des Münchner Rathauses mit Regenbogen-Fahnen zum CSD. "Die queere Community erfährt durch die Stadt München sehr viel mehr finanzielle Unterstützung als siwe durch die CSU-Staatsregierung erhält. Die bundesweit einmalige Münchner Koordinierungsstelle für LGBTIQ* ist seit einigen Jahren eine persönliche Stabsstelle von Dieter Reiter", so Kropp.



Der Vorwurf der Queerfeindlichkeit, der aus der "politischen Konkurrenz" käme, sei "absolut falsch". "Wir sind uns sicher, dass Dieter Reiter seine Offenheit gegenüber der Community beibehält und seine dies bezügliche Politik fortführen wird", zeigte sich der queere Sozialdemokrat überzeugt.