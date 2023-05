Heute, 12:28h 2 Min.

Die Stadt München hat am Montag gemeinsam mit dem Polizeipräsidium "Zeig Flagge. Zeig's an!" gestartet. Damit soll die Anzeigebereitschaft bei queer­feindlicher Gewalt gesteigert werden.



Der Hintergrund: Derzeit wird davon ausgegangen, dass 80 bis 90 Prozent der queer­feindlichen Vorfälle nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erreichen. Die Gründe für diese Zurückhaltung seien Scham und Selbstverunsicherung auf Seiten der Betroffenen und das geschichtlich bedingte belastete Verhältnis der LGBTI-Community zu Sicherheitsbehörden und insbesondere der Polizei. Organisiert wird die Aktion von der städtischen Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ*.



Zentrales Element der Kampagne ist die Internetpräsenz www.zeigs-an.de. Außerdem sollen Plakate, Postkarten und Flyer auf allen Polizeidienststellen in München zu sehen sein werden. Die Kampagne soll auch in U-Bahnhöfen, städtischen Verwaltungsbehörden, sozialen Medien und Einrichtungen der queeren Community beworben werden. Sie ist zeitlich nicht befristet.

Queerfeindliche Gewalt ist "ein Angriff auf unser Gemeinwesen"

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Polizeipräsident Thomas Hampel bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung, dass jede queerfeindliche Straftat "ein Angriff auf unser Gemeinwesen" sei. "Denn es ist ein Angriff auf unsere demokratischen Werte, auf das, was uns wichtig ist und uns zusammenhält. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität oder wegen anderer Merkmale wie beispielsweise Herkunft, Hautfarbe, einer Behinderung bedroht oder angegriffen werden." Die queere Community sei "ein wichtiger Bestandteil unserer Stadtgesellschaft".



Reiter letzte Woche mit "populistischen Aussagen" gegen queere Community



Die Aktion startete nun wenige Tage, nachdem OB Reiter in der "Bild"-Zeitung Stimmung gegen eine Draglesung für Kinder in einer Münchner Stadtteilbibliothek gemacht hatte. Er habe für "diese Art Programm" kein Verständnis, sagte er dem Boulevardblatt (queer.de berichtete). CSU und Freie Wähler hatten gegen die Veranstaltung gehetzt und und etwa erklärt, Lesungen von Dragqueens seien "Frühsexualisierung" und gefährdeten das Kindeswohl. Der Lesben- und Schwulenverband Bayern kritisierte daraufhin die "populistischen Aussagen von CSU und OB Dieter Reiter" (queer.de berichtete). (dk)