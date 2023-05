Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (m/w/d) für psychosoziale Beratung von geflüchteten LSBT*I*Q

Heute, 07:46h - 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bi­sexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*QA), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen und landesweiten LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebne sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 26 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum 01.06.2023 (zunächst befristet bis 31.12.2023) folgende Position:



Mitarbeiter_in (m/w/d) 75% für den Arbeitsschwerpunkt: psychosoziale Beratung von geflüchteten LSBT*I*QA



im Rahmen des Kooperationsprojektes CAYA "Come as you are – psychosocial support for queer refugees" zwischen rubicon e. V. und dem Therapiezentrum für Menschen nach Folter und Flucht der Caritas in Köln.



Ihre Hauptaufgaben

● Beratung von geflüchteten LSBT*I*QA im psychosozialen Bereich

● Zusammenarbeit und Organisation des Kooperationsprojektes

● Organisation und Durchführung von Gruppenangeboten z. B. im Themenfeld Comingout

● Organisation/Durchführung von Fortbildungen für Mitarbeiter_innen im Themenfeld geflüchtete LSBT*I*QA sowie für Sprachmittlung

● Berichtswesen



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialarbeit, Psychologie oder verwandte Abschlüsse

● Praxiserfahrung in der Beratung von geflüchteten LSBT*I*QA

● Fortbildung im Bereich Trauma bzw. Erfahrung in der Arbeit mit Traumatisierten ist gewünscht

● Erfahrung in der Gruppenarbeit

● Erfahrung in Fallberatung im Rahmen von Inter- und Supervision



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz zu queeren Lebensweisen, insbesondere intersektionales Denken und Handeln

● Auseinandersetzung mit und Reflexion zu Rassismus, Hetero- und Cisnormativität und den daraus resultierenden Diskriminierungsdynamiken

● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team

● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e. V., mit seinem Engagement für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem engagierten und fachlich qualifizierten Team und in einem interessanten und innovativen Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

● Fortbildungs- sowie Supervisions- und Intervisionsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif mit weiteren Sozialleistungen wie Jahressonderzahlung, Option für CarSharing und Jobticket



Wir möchten ganz besonders LSBT*I*QA mit Flucht- oder Migrationsgeschichte und BIPoC zu einer Bewerbung ermutigen.



Kontakt

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich PDF per Mail bis zum 21. Mai 2023 an: rubicon e. V., Meike Nienhaus, Geschäftsführung,