Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen



Die Rosa Strippe e.V. sucht zum 1.06.2023 eine Person für die Koordination eines Bildungs- und Antidiskriminierungsprojektes. Der Stundenumfang beträgt 30 Stunden die Woche.



Die Rosa Strippe e.V. unterhält seit Jahren ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu geschlechtlicher, sexueller und romantischer Vielfalt. Wir bieten Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene mit Jugendeinrichtungen, Sportvereinen, Studierendengruppen oder Schulklassen an. Im Zentrum der Arbeit steht der Austausch und das Gespräch zwischen Jugendlichen und vorwiegend ehrenamtlich teamenden Personen, die selbst alle dem LGBTIQA+ Spektrum angehören.



Aufgabengebiete

● Inhaltliche, fachliche und organisatorische Koordination eines Teams von derzeit 8 Personen

● Workshopkoordination und Kommunikation mit anfragenden Jugendeinrichtungen und Schulen

● Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen

● Organisation und Moderation von regelmäßigen Teamtreffen

● Begleitung von Maßnahmen zur Pflege der Teamkultur und Fortbildungen

● Beteiligung an Vernetzung auf lokaler und landesweiter Ebene

● Öffentlichkeitsarbeit, Akquise von Teamenden und neuen Kooperationspartner_innen

● Pflege der Website und Social Media-Plattformen

● Sicherstellung der Einhaltung der Qualitätsstandards und des Schutzkonzeptes

● Arbeiten im Team mit weiteren hauptamtlichen Kräften



Anforderungsprofil

● Ein abgeschlossenes Studium bevorzugt aus den Bereichen soziale Arbeit, Pädagogik, Sozialwissenschaften oder vergleichbaren Studiengängen

● Organisatorische und kommunikative Stärken

● Strukturierte, zuverlässige, sehr selbständige Arbeitsweise

● Intersektionale, privilegienkritische Haltung, sowie eine hohe Fähigkeit zur Selbstreflexion und persönlichen Weiterentwicklung

● Vorerfahrungen in der Bildungsarbeit (wünschenswert)

● Erfahrungen in der Leitung von Gruppen und in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen (wünschenswert)

● Fachwissen zu Themen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt

● Biografischer Bezug zu LGBTIQA+ Themen

● Nähe zur Peergroup

● Bereitschaft vor Gruppen über eigene biografische Erfahrungen zu sprechen

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

● Freude an der (methodischen) Arbeit mit Gruppen



Wir bieten

● Einen an den TVL angelehnten Arbeitsvertrag

● Weiterbildungsmöglichkeiten

● Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

● Eine überwiegend flexible Einteilung der Arbeitszeit, auch teilweise im home office

● Intensive Einarbeitung

● Arbeit in einem dynamischen und begeisterten Team

● Einbindung in ein vielfältiges queeres Netzwerk



Bewerbungen von Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sind ausdrücklich erwünscht.



Bitte richte deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 20.05.23 (wenn möglich in einem PDF-Dokument) per E-Mail an