Reiter wird weiter Münchner CSD anführen

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird trotz seiner queerfeindlichen Äußerung letzte Woche in der "Bild"-Zeitung den CSD "natürlich" weiter anführen. Das bestätigten Teilnehmende eines Treffens zwischen CSD-Organisator*innen und des OBs am Dienstagmorgen gegenüber der AZ. Der "Friedensgipfel" sei friedlich zu Ende gegangen, schrieb die Zeitung. Reiter sei nach teils heftiger Kritik aus der Szene inzwischen um Schadensbegrenzung bemüht.



Reiter hatte letzte Woche in der "Bild"-Zeitung wie viele Konservative und Rechtspopulist*innen eine für Mitte Juni Draglesung für Kinder kritisiert. Für "diese Art Programm" habe er "kein Verständnis", wütete der OB (queer.de berichtete). Inzwischen schränkte er jedoch gegenüber der AZ ein, dass er sich nicht für ein Verbot ausspreche. "Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig und Eltern können selbst entscheiden, ob sie mit ihren Kindern hingehen möchten oder nicht." Er betonte, er habe "kein Problem mit Dragqueens" und stehe "auch weiterhin stabil an der Seite der gesamten queeren Szene". Eine Anfrage von queer.de zum Thema hat Reiter bislang nicht beantwortet.



Der Dragqueen-Friedensgipfel ist offenbar soeben friedlich zu Ende gegangen. Irritationen beigelegt. Schirmherrschaft wackelt nicht. OB Dieter Reiter wird den CSD auch in diesem Jahr anführen. "Natürlich", wie es von Teilnehmern heißt. Felix Müller (@mueller_fe) May 9, 2023

| Twitter / mueller_fe | Von dem Treffen zwischen CSD und OB berichtete Felix Müller, Ressortleiter München bei der Abendzeitung

Der Lesben- und Schwulenverband hatte Reiter nach seiner ablehnenden Äußerung noch Populismus vorgeworfen. Die SPDqueer verteidigte dagegen ihren Parteifreund pauschal: Der Vorwurf der Queerfeindlichkeit käme von der "politischen Konkurrenz" und sei "absolut falsch", sagte SPDqueer-Pressesprecher Sebastian Kropp (queer.de berichtete). Viele in der SPD versuchten Reiters generell ablehnende Äußerung dahingehend umzudeuten, dass er nur den Namen des teilnehmenden Dragkings Eric Big Clit zu kritisieren gedacht habe.

CSU verbannt

Anders als Reiter verbannt der CSD dagegen die CSU. Die Partei dürfe wegen queerfeindlicher Äußerungen nicht mit einem eigenen Wagen am CSD teilnehmen, teilten die Organisator*innen bereits am Montag mit (queer.de berichtete). Freilich dürften CSU-Mitglieder aber zu Fuß mitlaufen.



Insbesondere queerfeindliche Äußerungen von CSU-Vizefraktionschef Hans Theiss wurden von Seiten des CSD kritisiert. Allerdings, so berichtete die AZ, stehe in dieser Frage nicht die gesamte Stadtratsfraktion hinter ihrem Vizechef.

Der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl forderte unterdessen den CSD-Verein auf, die – nach Ansicht mancher Aktivist*innen – an russische Verhältnisse erinnernden Verbotsfantasien aus seinen Reihen zu tolerieren: "Sollte es aufgrund einer Debatte um Drag-Lesungen eine Absage für unseren Wagen geben, kann ich nur sagen: Toleranz ist keine Einbahnstraße." Wer Vielfalte feiere, müsse auch "vielfältige Meinungen akzeptieren". (dk)