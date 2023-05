Die Sache mit den männerfeindlichen Straftaten

Von

Die Innenbehörden der Bundesrepublik sind einer großen Sache auf der Spur. Doch nicht nur kriminalistisches Geschick gewiefter Ermittler*innen ist hier gefragt. Auch brandneue Erkenntnisse der politischen Philosophie sind vonnöten. Dazu, Licht in ein Dunkel zu bringen, in dem sich womöglich Erschreckendes verbirgt.



Einen solchen Eindruck jedenfalls konnte man dieser Tage bekommen, als nämlich erste Zahlen zur Vorstellung der BKA-Statistik zur politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2022 an Medien durchsickerten. Gemeint ist nicht, dass die Behörden wegen Querdenken und Reichsbürger*innen inzwischen die Mehrzahl der politisch motivierten Straftaten nicht mehr wie früher bei Rechten ausmachen, sondern dem Phänomenbereich "nicht zuzuordnen" zuordnen. Auch nicht der mysteriöse Anstieg von Straftaten gegen geschlechtliche Minderheiten ist nicht gemeint (queer.de berichtete). Mitnichten!

Kreatives Registerschieben

Denn beim Hin- und Herschieben der Register zugunsten der ausdifferenzierten Angabe von Straftaten im Phänomenbereich "Geschlechtsbezogene Diversität" einerseits und Frauen andererseits lösten die BKA-Spürhunde die alte Kategorie "Geschlecht/Sexuelle Identität" auf. In der waren im Jahr 2021 immerhin 340 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Fast jeden Tag eine. Nur ließ sich so ja nicht auseinanderhalten, welche Straftaten sich nun genau gegen TIN (Trans, Inter, Nichtbinäre) und welche gegen Frauen richteten.



Nun standen die Expert*innen jedoch vor einem neuen Problem. Wenn man schon die politisch motivierten Straf- und Gewalttaten gegen Frauen (2022: 206 Straftaten) – Femizide, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe und Co. natürlich nicht inbegriffen – gegenüber denen gegen TIN gesondert auswies, könnte, nein, müsste man dann nicht auch diejenigen Straftaten extra markieren, die aus Männerfeindlichkeit begangen werden? Man musste.



Der "Spiegel" bat darum die 16 Landeskriminalämter bereits im Vorfeld der Pressekonferenz am Dienstag um Auskunft über diese männerfeindlichen Straftaten. Neun Bundesländer hatten demnach keine solchen Straftaten registriert. Vier Bundesländer meldeten insgesamt 15 solcher Straftaten. Der Rest antwortete nicht auf die Anfrage. Ich habe dafür Verständnis: Wenn sich eine Mail in meinem Posteingang schon in der Betreffzeile nach völligem Bullshit anhört, gehe ich einfach davon aus, dass der Spamfilter mal wieder nicht funktioniert hat.



Feminismus ist für alle da



Was in den 15 erfassten Fällen konkret vorgefallen sein soll, das teilten die Landeskriminalämter den Kolleg*innen mit Hinweisen auf den Datenschutz leider nicht mit. Bekannt ist jedoch ein Fall aus Berlin. Demnach besprühten Unbekannte am 7. März, also einem Tag vor dem internationalen Frauentag mit seinen Demonstrationen, Boden und Wände des S-Bahnhofs Warschauer Straße in Friedrichshain mit den zwei Schriftzügen "Feminism is for evryone" und "Patriarchat zerschagen".



Auch dafür habe ich Verständnis. Es lernen ja nicht alle so wie wir Journalist*innen, auch unter großem Zeitdruck noch weitgehend korrekt Buchstaben aneinander zu reihen. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls stellte das Verfahren mangels feststellbarer Tatverdächtiger ein. Doch in der Statistik des Landes Berlin gilt der Fall nun als einer von drei männerfeindlichen Straftaten.



Rechnen wir ein wenig. Zwanzig Prozent der männerfeindlichen Gesetzesbrüche Deutschlands finden in der Hauptstadt statt. Dabei leben in Berlin nur 4,4 Prozent der Bürger*innen! Die Hauptstadt, eine No-Go-Area für Männer, die Berliner*innen gleich mit Schaum vor dem Mund, wenn sie einen Mann nur erblicken? Möglicherweise bereits am frühen Morgen im Badezimmerspiegel? Hat jemand die Berliner Zustände schon mal Markus Söder gesteckt? Im CSU-Land ist doch gerade Wahl- und damit Kulturkampf.

Die Sache einfach mal positiv sehen

Der am Dienstag vorgestellte Bericht des Bundeskriminalamtes enthält nun neue Informationen zum Phänomen. Es soll bei den 15 Straftaten insgesamt zu zwei Körperverletzungs- und zu drei Beleidigungsdelikten gekommen sein. Von den 15 männerfeindlichen Straftaten stamme eine aus dem Bereich der politisch motiviertem Kriminalität "rechts". Zwei männerfeindliche Straftaten seien politisch nicht zuzuordnen gewesen. Die restlichen 12 Straftaten ordneten die Beamt*innen dem Phänomenbereich "links" zu.



Ich finde: Man kann das doch auch als eine positive Nachricht sehen. Denn immerhin in dieser Angelegenheit scheint sich die traditionelle und durch das Auftauchen von Querdenken, Reichsbürger*innen und Co noch verfestigte Links-Rechts-Schwäche bei den Innenbehörden nicht zu verfestigen.