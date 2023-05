George Santos wird offenbar angeklagt

Heute, 11:02h 2 Min.

Der wegen zahlreicher Lügen zu seinem Lebenslauf und zu seinen Finanzen bekannt gewordene republikanische US-Abgeordnete George Santos ist Medienberichten zufolge angeklagt worden. Die genauen Anklagepunkte waren zunächst unklar. Das US-Justizministerium wollte die Meldungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren.



Der US-Fernsehsender CNN berichtete unter Berufung auf drei gut informierte Quellen, dass Staatsanwälte den New Yorker Abgeordneten angeklagt hätten und dieser möglicherweise am Mittwoch vor Gericht erscheinen müsse. Vor fünf Wochen hatte Santos noch vor dem Gerichtsgebäude gegen eine Anklage gegen sein politisches Idol Donald Trump protestiert (queer.de berichtete).



Santos war bei den als Midterms bekannten Zwischenwahlen im November erstmals in das Repräsentantenhaus in Washington gewählt worden. Er war der erste offen schwule Republikaner, der als solcher eine Erstwahl in den Kongress schaffte. In der Folge gab es immer neue Enthüllungen über teils haarsträubende Falschangaben des Politikers unter anderem über seine Hochschulbildung, seinen Berufsweg, seine Familie und seine Religion.

So dichtete Santos sich einen Abschluss von einer Elite-Universität an und behauptete fälschlicherweise, für die Investmentbank Goldman Sachs und den Bankenkonzern Citigroup gearbeitet zu haben. Er behauptete auch, seine Mutter habe die Terroranschläge vom 11. September 2001 im World Trade Center überlebt, und bezeichnete sich ebenfalls als jüdisch – beide Äußerungen entsprechen nicht der Wahrheit. Zudem soll er Scheckbetrug begangen und Spendengelder veruntreut haben, die für die Behandlung eines sterbenden Hundes gedacht waren (queer.de berichtete).



Der Abgeordnete hat viele der Lügen zugegeben und davon gesprochen, er habe seinen Lebenslauf "geschönt". Inzwischen laufen mehrere Ermittlungen gegen den Politiker mit brasilianischen Wurzeln: im Kongress, in New York und in Brasilien.



Santos kann trotz der Ermittlungen weiter Kongressmitglied bleiben und damit seiner republikanischen Fraktion eine knappe Mehrheit sichern. Erst vergangenen Monat kündigte Santos an, bei den Wahlen 2024 erneut antreten zu wollen (queer.de berichtete). (AFP/dk)