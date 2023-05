"And Just Like That..."-Produzent: "Carrie und Aidan sind Singles"

Heute, 12:50h - 3 Min.

Wird es in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." zum Happy End für Carrie und Aidan kommen? Die neuen Folgen des "Sex and the City"-Spin-offs starten im Juni. Ein Liebescomeback scheint durchaus möglich zu sein, wie der offen schwule Produzent und Serienschöpfer Michael Patrick King (68) im Interview mit "Entertainment Weekly" andeutete. Darin sprach er auch über den Beziehungsstatus von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58) und Aidan Shaw (John Corbett, 62).



"Ich begann die zweite Staffel mit dem Wissen, dass ich Aidan zurückbringen würde, und das war mir sehr wichtig", erklärte King. Was passiert, wenn er auftaucht, sei Teil des großen Spaßes, den er beim Schreiben der Serie hatte. Er wolle den Zuschauerinnen und Zuschauern einerseits etwas geben, was sie erwarten, "und dennoch Wege finden, Menschen wachsen zu lassen und trotzdem dieselbe Person zu bleiben".



In Staffel eins von "And Just Like That..." erlitt Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 68) einen tödlichen Herzinfarkt. Nach seinem Tod forderten die "Sex and the City"-Fans die Rückkehr von Aidan: Er ist Carries Ex-Verlobter und spielte in der dritten und vierten Staffel von "Sex and the City" eine wichtige Rolle. Zuletzt bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer Aidan allerdings als verheirateten Mann zu sehen. Das scheint sich geändert zu haben.



Michael Patrick King verriet ein Detail zur neuen Staffel von "And Just Like That...": Er würde Carrie Bradshaw nicht zur Ehebrecherin machen. "Die Geschichte ist, dass sie offen für Neues sind. Sie sind beide Single."

Der Kuss "ist keine Übung"

Schon zuvor hatte Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker angedeutet, dass Carrie und Aidan offenbar wieder zueinanderfinden werden. Auf Instagram hatte sie im Januar Bilder veröffentlicht, auf denen die beiden Händchen hielten. Im Februar lagen sie sich dann auf weiteren Fotos bereits in den Armen und küssten sich. "Das ist keine Übung", schrieb sie dazu.



"And Just Like That..." erzählt aus dem Leben der "Sex and the City"-Freundinnen von damals. Neben Carrie werden auch Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 57) und Charlotte York (Kristin Davis, 58) in Staffel zwei wieder wichtige Rollen spielen.



Zu den wiederkehrenden Schauspielerinnen und Schauspielern neben Parker, Davis und Nixon gehören unter anderem außerdem Sara Ramírez (47), Nicole Ari Parker (52), Mario Cantone (63), Sarita Choudhury (56), Cathy Ang (27), Evan Handler (62), Christopher Jackson (47) und Niall Cunningham (28).

Berühmte Gaststars

Ein weiteres bekanntes Gesicht aus "Sex and the City" wird in Staffel zwei von "And Just Like That..." ebenfalls dabei sein: Candice Bergen (77), die "Vogue"-Redakteurin Enid Frick in der Originalserie spielte, ist laut dem Serienschöpfer zu sehen. "Candice Bergen ist zurück als Enid, worüber wir begeistert sind, weil ich Enid immer geliebt habe", sagte King zu "Entertainment Weekly". "Sie ist eine kalte, wunderbare Verlagsdiva."



Gastauftritte werden in den neuen Folgen der Serie auch Frauenrechtlerin Gloria Steinem (89) und Musikstar Sam Smith (30) haben, wie King jetzt bestätigte. Bereits zuvor hatte es Spekulationen gegeben dass der nichtbinäre Musikstar Smith eine Gastrolle ergattert hat (queer.de berichtete). Steinem ist die bekannteste Feministin der USA – eine Art amerikanische Alice Schwarzer. Einziger Unterschied: Steinem ist im Gegensatz zu der deutschen Feministin transfreundlich.



"I think transwomen, and transpeople in general, show everyone that you can define what it means to be a man or woman on your own terms. A lot of what feminism is about is moving outside of roles and moving outside of expectations… to live a more authentic life."- @Lavernecox https://t.co/u14k4Ui1i9 Gloria Steinem (@GloriaSteinem) June 15, 2020 Twitter / GloriaSteinem

|

Der Serienschöpfer kündigte zudem weitere Überraschungsauftritte an.



Die neue Staffel wird in den Vereinigten Staaten ab Juni beim Streamingdienst Max gezeigt. In Deutschland kommt die Serie fast zeitgleich heraus, allerdings wie in den USA nur im Pay-TV: Sie läuft hier exklusiv auf Sky oder dem Streamingdienst Wow. (spot/cw)