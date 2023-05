Elton verkündet die deutschen ESC-Punkte

Wem wird Elton "douze points" zuschanzen? (Bild: ARD / Morris Mac Matzen)

Am 13. Mai werden in Liverpool beim diesjährigen Eurovision Song Contest wieder Punkte für die besten Darbietungen vergeben. Wie der für Deutschland zuständige Norddeutsche Rundfunk jetzt bekannt gab, werden die hiesigen Punkte von Moderator Elton (52) live aus Hamburg verkündet.



Der bekennende Fan des Zweitligisten FC St. Pauli sagte dem Sender: "Am liebsten holen wir ja in St. Pauli Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt."

Barbara Schöneberger moderiert das Rahmenprogramm

In den letzten Jahren übernahm Barbara Schöneberger (49) die Verkündung der Punktevergabe. Sie wird in diesem Jahr aber ebenfalls erneut Teil des NDR-Teams sein und das Rahmenprogramm bestehend aus den Sendungen "ESC – der Countdown" und "ESC – die Aftershow" moderieren – allerdings nicht wie in den letzten Jahren von der Hamburger Reeperbahn, sondern vom Austragungsort Liverpool. Der "Countdown" geht um 20.15 Uhr los – nicht nur im Ersten, sondern auch auf ORF 1 und SRF 1 (queer.de berichtete). Um 21 Uhr startet dann das Finale des Songfestivals.



Auch für Elton ist es nicht sein erster Einsatz beim Musikfestival. Bereits 2010 begleiteter er Lena Meyer-Landrut (31) bei ihrem Triumph nach Oslo. 2018 moderierte er außerdem den deutschen ESC-Vorentscheid gemeinsam mit Linda Zervakis (47), bei dem sich damals der Sänger Michael Schulte (33) durchsetzte.



Besonders bekannt ist Elton als Quizzer in der ARD-Vorabendspielshow "Wer weiß denn sowas?". In der Freitagsausgabe der Show (Folge 1028) spielt er gemeinsam mit Musiker Chris Harms, dem Sänger und Gitarristen des deutschen Beitrags zum ESC 2023, der Band Lord of the Lost. Sein Kontrahent Bernhard Hoëcker bildet mit ESC-Kommentator Peter Urban ein Rateteam. Moderiert wird die um 18 Uhr ausgestrahlte Show von Kai Pflaume. (spot/cw)