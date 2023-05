Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung!"

Heute, 08:11h - 2 Min.

Das QNN ist der Landesverband der queeren Gruppen, Vereine und Initiativen in Niedersachsen. Wir unterstützen unsere Mitglieder, vertreten deren Interessen auf Landesebene und leisten inhaltliche Arbeit durch unsere Landesfachstellen und Projekte.



Frühestmöglich zum 01.07.2023 suchen wir eine engagierte Person als



Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung!"



Ziel des neuen Projektes ist die Stärkung der Akzeptanz sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Vielfalt im Breitensport des organisierten niedersächsischen Sports. Zielgruppe sind Multiplikator*­innen auf der Funktionsebene von Sportverbänden und – vereinen sowie auf der Ebene der Trainer*­innenausbildung. Maßnahmen des Projektes werden in Kooperation mit dem LandesSportBund Niedersachsen durchgeführt.



Aufgabenspektrum:

● Aufbau des Projektes und dessen Öffentlichkeitsarbeit

● Erstellung von thematischen Publikationen und Handreichungen

● Entwicklung von Fortbildungs- und Informationsangeboten

● Individuelle Beratung von Sportverbänden und -vereinen

● Mitarbeit in relevanten Gremien und Netzwerkstrukturen

● Organisation der Bundesnetzwerktagung des queeren Sports 2024 (BuNT)



Gewünschtes Profil:

● Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation

● Kenntnisse zu Struktur und Arbeit des organisierten Sports

● Fachliche- und Erfahrungskompetenz zu Lebensrealitäten queerer Menschen

● Erfahrung in der Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit

● Reisebereitschaft, auch in den Abendstunden und am Wochenende

● Strukturiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten



Wir bieten:

● Teilzeitstelle 50% (20 Std/Woche), Vergütung in Anlehnung an TV-L E11

● Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team und Verband

● Flexible Arbeitszeiten in der Geschäftsstelle Hannover und mobil nach Absprache



Die Besetzung der Stelle erfolgt zunächst befristet bis zum 31.12.2024. Eine Verlängerung des Projektes ist gewünscht und wird angestrebt. Rückfragen zum Projekt und zur Stelle können Sie an Nico Kerski unter 0511-33658120 oder 0176-61416601 richten.



Bitte senden Sie ihre Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns bis zum 07.06.2023 per Mail an .



Gefördert durch Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung & Hannchen-Mehrzweck-Stiftung.