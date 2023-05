Dunja Hayali hört überraschend beim "Aktuellen Sportstudio" auf

Heute, 14:36h - 2 Min.

Die 48-jährige ZDF-Journalistin Dunja Hayali hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass sie am Samstag zum letzten Mal bei der ZDF-Sendung "Aktuelles Sportstudio" zu sehen sein wird. Sie gehörte seit Sommer 2018 zum Moderationsteam der Show am späten Samstagabend. Dort war sie bereits 40 Mal im Einsatz. Das ZDF bestätigte die Personalie ebenfalls. Damit bleiben noch Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer als Moderator*innen übrig.

"Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen", erklärte Hayali in sozialen Medien. Den Abschied begründete sie damit, dass sie bereits mit ihren Jobs als Moderatorin im "ZDF-Morgenmagazin" und in der Abend-Nachrichtensendung "Heute Journal" ausgebucht sei: "Drei Sendungen sind – aus unterschiedlichen Gründen – eine zu viel, jedenfalls für mich", so Hayali. Zur Sendung am Samstag erklärte sei ganz im Fußball-Jargon: "Nach 90 Minuten plus bisschen Überziehen ist dann Schluss".



Die Journalistin hatte sich 2008 geoutet. Sie war aber über das öffentliche Interesse an ihrer sexuellen Orientierung überrascht. Im Sky-Interview sagte sie 2021, dass dass sie von Pressevertreter*­innen kontaktiert wurde, um sich zu ihrer "flexiblen Sexualität", wie sie es selbst ausdrückt, zu äußern. Für sie persönlich sei das nie ein großes Thema gewesen (queer.de berichtete).



2020 war Hayali wegen ihres engagierten Einsatzes für Demokratie von der LGBTI-Organisation Maneo mit dem Tolerantia Award geehrt worden (queer.de berichtete).



In ihrer letzten Sendung wird Hayali Peter Fischer, den Präsidenten des Fußballvereins Eintracht Frankfurt, interviewen. Außerdem gibt es Berichte über die Samstagsspiele der Bundesliga der Männer, darunter Bayern gegen Schalke und Dortmund gegen Mönchengladbach. (dk)