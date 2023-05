mhc Hamburg bietet 25 Std.-Stelle im Projekt "selbstbewusst trans*"

Heute, 10:47h - 2 Min.

Das Magnus-Hirschfeld-Centrum ist ein communitybasiertes Zentrum für Beratung, Kultur und Treffpunkt für Hamburgs queer Community. Die mhc-Beratungsstelle unterstützt lsbt*Personen zu Fragen von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität, wobei die Schwerpunkttätigkeit des Projekts "selbstbewusst trans*" die professionalisierte trans*-Peer-Beratung, Empowerment- und Netzwerkarbeit für trans* und/oder nichtbinäre Personen ist. Für die psychosoziale Beratung und Netzwerkarbeit ist ab dem 01. Juli 2023 eine



25 Std./Wo. Stelle für die Peer-Beratung



zu besetzen.



Zu Ihren Aufgaben zählen:

● Peer-Beratung und Unterstützung von trans*-geschlechtlichen und/oder nichtbinären Personen sowie An- und Zugehörigen

● Beratung von Fachkräften und Personen, die mit trans* und queeren Menschen arbeiten

● Einzelarbeit und Arbeit mit Gruppen in Präsenz und online

● Netzwerk- und Gremienarbeit



Sie bringen mit:

● Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Sozialpädagogik/Soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikation oder Kenntnisse

● Erfahrung mit trans*-peer-Beratung, relevante Kenntnisse / Fortbildungen

● Gute Kenntnisse zu Trans*-Communities und von trans*, nichtbinären, queeren Lebenswelten

● Kenntnisse über Minderheitenstress, Mehrfachdiskriminierung, psychische Erkrankungen

● Ausbildung/Berufserfahrung in psychosozialer Beratung ist von Vorteil

● Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten

● Teamfähigkeit und Belastbarkeit



Wir bieten Ihnen:

● Vergütung in Anlehnung an TVL 9b

● Regelmäßige Supervision

● Möglichkeiten zu Fortbildungen

● Verantwortungsvolle Mitarbeit im interdisziplinären Beratenden-Team



Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen von Menschen mit trans*biographischen Erfahrungen und/oder Migrationserfahrung. Unterschiedliche Ausbildungswege und Lebensverläufe sind uns willkommen. Bewerbungen bitte vorzugsweise per E-Mail an . Für Rückfragen steht Ihnen S. Behrmann (er/ihn) unter 040 279 00 69 gerne zur Verfügung.