Neukölln: Homophob beleidigt, mit Flasche beworfen und geschlagen

Berlin meldet wieder einen gewalttätigen Übergriff, der offenbar aus Homophobie begangen wurde (Bild: mbaumi / unsplash

Heute, 11:26h 2 Min.

Am Donnerstagabend ereignete sich nach Angaben der Hauptstadtpolizei ein queer­feindlicher Übergriff in Neukölln: Demnach sind ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger vor einem Café in der Sonnenallee/Weichselstraße in Neukölln durch drei unbekannte Tatverdächtige im Vorbeigehen zunächst homo­sexuellenfeindlich beleidigt worden. Im weiteren Verlauf der daraus resultierenden Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer Flasche beworfen und am Bein verletzt.



Die beiden Angegriffenen flüchteten daraufhin in die Weichselstraße. Die Tatverdächtigen folgten ihnen und schlugen dem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf, bevor sie sich in Richtung des S-Bahnhof Neukölln entfernten.

Staatsschutz ermittelt

Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Dies ist in Fällen von vermuteter Hasskriminalität in der Bundeshauptstadt üblich.



Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt verfügen über eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI.



Die queere Opferberatungsstelle Maneo meldete erst am Mittwoch einen Anstieg der Berichte über Übergriffe auf queere Menschen: Demnach seien im vergangenen Jahr 557 Fälle gemeldet worden, die eindeutig queerfeindliche Bezüge hätten – das sei ein Anstieg von sechs Prozent (queer.de berichtete). (pm/cw)