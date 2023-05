AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Projektleitung LSBT* im Alter

Heute, 13:05h - 2 Min.

Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (AHF e.V.) und die Lesben Informations- und Beratungsstelle LIBS e.V. haben im August 2020 gemeinsam die Hessische Landesfachstelle LSBT* im Alter gegründet. Die Fachstelle beschäftigt sich mit lesbischen, schwulen, bi­sexuellen und transidenten Lebensweisen im Alter. Der Fokus liegt auf den Interessen und Bedarfen älterer und hochaltriger Personen aus dem lesbisch-schwul-bi­sexuellen und trans*-Spektrum. Die Aufgabe der Fachstelle ist es, diese spezifischen Bedarfe in der Senior*­innenarbeit, in der Altenhilfe und auf der Ebene der Senior*­innenpolitik bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass sie selbstverständlicher Teil von Konzepten und Angeboten der Altenhilfe werden.



Die Fachstelle wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration über den "Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt" gefördert. Sie wird paritätisch von den beiden Trägervereinen geleitet. Die ausgeschriebene Stelle betrifft die Projektleitung seitens der AHF e.V.. Daher begrüßen wir ausdrücklich die Bewerbung von schwulen Personen. Das Team besteht aus 2 Projektleitungen.



Ab Juli 2023 ist die



Projektleitung m/w/d

(Stellenumfang 100%)



neu zu besetzen.



Ihre Aufgaben:

● Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich der träger*­innenübergreifenden Altenhilfe

● Entwicklung von Fachveranstaltungen zur Vernetzung und Sensibilisierung im Bereich der kommunalen und Landkreis-Verwaltungsstrukturen der Altenhilfe

● Realisierung von Fachtagen für unterschiedliche Akteur*­innen der Altenhilfe

● Fortführung und Weiterentwicklung regionaler Runder Tische zum Thema LSBT* im Alter

● Vertretung gegenüber zuständigen Gremien des Landes, der Kreise und der Verbände

● Erhebung von Bedarfen und Angeboten für die Zielgruppe der älteren LSBT*-Personen

● Erstellung von Anträgen und Sachberichten



Ihr Profil:

● Abgeschlossenes Studium einer Sozial- oder Geisteswissenschaft oder vergleichbarer Disziplinen (mind. Bachelor oder vergleichbar)

● Kompetenzen und Erfahrungen in Netzwerkarbeit, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

● Interesse an und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit älteren LSBT*I-Personen

● Kenntnis der queeren Communities und ihrer Themen, insbesondere der älteren Generation

● Kompetenzen in Förder- und Berichtswesen

● Selbständigkeit, Engagement und Organisationsfähigkeit

● Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen mit Projektarbeit



Wir bieten:

● Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

● Fortbildungen und Supervision



Aufgrund der Förderung durch den "Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt" des HMSI ist die Stelle bis einschließlich März 2025 befristet. Eine Weiterförderung ist in Aussicht gestellt, jedoch unter Vorbehalt der finanziellen und politischen Gegebenheiten des Landes Hessen.



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.05.2023 an AHF e.V., z. Hd. Carsten Gehrig ( ), Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main.