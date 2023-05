AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Assistenz für das Switchboard

Heute, 13:05h - 2 Min.

Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. im Switchboard Bar.Café.Kultur mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (AHF) ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen unterschiedlicher Zielgruppen.



Das Switchboard ist ein ehrenamtliches Projekt der AHF. Es ist Kommunikationszentrum und professioneller Gaststättenbetrieb der LSBTIQ+ Community.



Wir suchen ab dem 01.06.2023 oder zu einem späteren Zeitpunkt eine



Assistenz (m/w/d) zur Unterstützung der Projektleitung.



Bei dieser Stelle handelt es sich um eine geringfügige (Minijob, ca. 40h/Monat) oder eine studentische Beschäftigung.



Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Organisation des Cafés/Gaststättenbetriebs. Zu den regulären Tätigkeiten gehören sämtliche Arbeitsabläufe, die für den Betrieb erforderlich sind.



Arbeitsfelder:

● Bestandsverwaltung und Getränkebestellung, Kontrolle der Lieferungen

● Sonstiger Wareneinkauf für den Verkauf und den Gaststättenbedarf

● Mithilfe bei der Organisation von Sonderveranstaltungen, Straßenfesten, Ausstellungen

● Abrechnung Abendkasse / Kassenbuchführung

● Veranlassen und Beaufsichtigen von Handwerkerarbeiten

● Kontrolle und Anweisung der Reinigungskräfte

● Erstellung und Kontrolle der Dienstpläne

● Kleinere Verwaltungsaufgaben

● Übernahme von Thekendiensten in Ausnahmefällen



Sie bringen mit:

● Handwerkliche Fähigkeiten

● Organisationstalent, Ordnungssinn und Kreativität

● Computer- und Softwarekenntnisse (MS-Office)

● Führerschein für der Klasse B

● In Ausnahmefällen Bereitschaft zu Wochenend-/ Abendtätigkeiten

● Gute Kenntnisse der LGBTIQ+ Szene

● Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen

● Verlässlichkeit, Verschwiegenheit

● Teamorientiertes Arbeiten



Wir bieten:

● Mitarbeit in kreativen, unkonventionellen Teams

● Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten

● Flexible Arbeitszeitgestaltung

● Weiterbildung



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: , AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Carsten Gehrig, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder telefonisch unter (069) 405868-0.