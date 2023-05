"That's My Jam": Die TV-Highlights der Kaulitz-Brüder

In "That's my Jam mit Bill & Tom Kaulitz" duellieren sich prominente Teams in einer Reihe von Musik- und Wissensspielen. (Bild: RTL / Robert Grischek)

Heute, 06:14h - 2 Min.

Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (33) starten seit Freitag mit ihrer Musikshow "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" bei RTL+ durch (queer.de berichtete). Die beiden wurden vor allem mit ihrer Band Tokio Hotel und ihren schrillen Styles bekannt. Doch auch in der deutschen TV-Landschaft sind die Brüder keine Unbekannten.



Ob bei "Markus Lanz", "Inas Nacht" oder "3nach9" – die beiden Brüder haben im Laufe der Jahre bereits einige Talkshows besucht und sich den Interviewfragen der Moderator*innen gestellt. 2013 heuerten sie bei "Deutschland sucht den Superstar" an. Sie gehörten in der zehnten Staffel der Castingshow neben Pop-Titan Dieter Bohlen (69) und Mateo Jasik (44), Gründer und Frontsänger der Band Culcha Candela, zur Jury. Davor legten die Zwillinge eine zweijährige Medienpause ein. Ihre Staffel gewann damals Beatrice Egli (34).



In der Familienshow "Klein gegen Groß" gewannen sie 2017 gegen den damals elfjährigen Leonard. Er wollte gegen das Duo antreten und beweisen, dass er mehr Großstädte anhand derer U-Bahnlinien erkennen kann. Am Ende verkündete Moderator Kai Pflaume (55) den Sieg der beiden. "Pures Glück", nannte Bill seinen Erfolg.



Im Sommer 2022 bewiesen die Kaulitz-Brüder außerdem ihr Talent in der Küche. In Jan Böhmermanns (42) Koch-Talk bereiteten sie die Weihnachtsente von Oma Kaulitz zu. Daneben servierten sie Rotkohl und Kartoffelklöße. Böhmermann hingegen orientierte sich an der Wahlheimat der Brüder und konterte mit Pancakes.

Den queeren Bruder zieht es mehr ins TV

Der queere Bill absolvierte auch solo einige TV-Projekte. Mit seiner Schwägerin Heidi Klum (49) und Sängerin Conchita Wurst (34) suchte er die "Queen of Drags" auf ProSieben (queer.de berichtete). Auch bei "Germany's next Topmodel" hat der 33-Jährige schon mehrere Male neben Klum als Gastjuror mitgemischt. 2021 moderierte Bill die Show "Perfect Shot" auf ProSieben. Außerdem nahm er 2023 an Joko Winterscheidts (44) "Wer stiehlt mir die Show?" teil und konnte in der finalen Ausgabe siegen (queer.de berichtete). Er sicherte sich das Rätselheftcover. (cw/spot)