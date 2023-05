Mutige Fahrgäste stoppen homofeindlichen Hetzer im Bus

Heute, 18:36h 1 Min.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei in Chemnitz wegen eines Vorfalls in einem Nachtbus in die Dresdner Straße gerufen. Das meldete die Polizei der sächsischen Stadt am Sonntagnachmittag.



Vor Ort gaben mehrere Zeug*­innen gegenüber den Beamt*­innen an, dass ein 35-Jähriger gegen 1.45 Uhr kurz nach dem Einsteigen in den Bus damit begonnen hatte, Fahrgäste mit queer- und ausländerfeindlichen Aussagen zu beschimpfen. Daraufhin schritt ein 34-jähriger Fahrgast ein, wobei es laut Polizeibericht zu einem "Gerangel mit dem Tatverdächtigen" kam. Der 34-Jährige sowie eine 40-jährige polnische Staatsbürgerin, die zu den beschimpften Personen gehört, hielten den Hetzer schließlich bis zum Eintreffen der Polizei im Bus fest.



Gegen den Tatverdächtigen wird nunmehr wegen Volks­verhetzung ermittelt. (cw/pm)