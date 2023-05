Lily-Rose Depp liebt Rapperin

Lily-Rose Depp (re.) veröffentlichte dieses Bild (Bild: Instagram / Lily-Rose Depp)

Heute, 13:08h - 2 Min.

Lily-Rose Depp ist völlig verknallt in Rapperin 070 Shake. Das teilte die 23-jährige Schauspielerin am Donnerstag in einer Instagram-Story mit. "Vier Monate mit meiner Liebsten", schrieb Depp in einem Bild in dem sozialen Netzwerk. Die 25-jährige 070 Shake, bürgerlich Danielle Balbuena, veröffentlichte am Freitag ebenfalls ein gemeinsames Bild mit der Schauspielerin.

Bereits vor zwei Monaten gab es Spekulationen über eine Beziehung von Depp und der Rapperin, als sich das Duo gemeinsam bei der Paris Fashion Week zeigte. Mehrere Klatschmedien berichteten, dass die beiden dateten.



Lily-Rose Depp war mit Timothée Chalamet liiert



Depp, das älteste von zwei Kindern des Schauspielers Johnny Depp, ist selbst als Filmschauspielerin und Model bekannt. Ihre Mutter ist das französische Model Vanessa Paradis, mit dem ihr Vater von 1998 bis 2012 liiert war. Ihre erste Filmrolle hatte Lily-Rose Depp 2014 im amerikanischen Horrorfilm "Tusk", danach war sie in Filmen wie "The King" (2019) oder "Voyagers" (2021) zu sehen. Zwischen 2018 und 2020 ging sie mit dem amerikanisch-französischen Schauspieler Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") aus. Sie sagte 2021 in der Talkshow von Drew Barrymore, dass sie ihr Privatleben privat halten wolle. "Mir ist von klein auf eingebläut worden, wie wichtig Privatsphäre ist", sagte sie damals.

070 Shake veröffentlichte 2015 ihr erstes Lied. Sie stammt aus dem US-Bundesstaat New Jersey, die Zahlen 070 gehen auf die ersten drei Ziffern der Postleitzahl ihrer Heimatstadt zurück. Sie war zuletzt auch in Deutschland erfolgreich: Das Lied "Escapism", das sie gemeinsam mit ihrer britischen Rap-Kollegin Raye aufgenommen hatte, schaffte es vor einem halben Jahr bis auf Platz drei der deutschen Charts.

In ihren Liedern spricht 070 Shake über Lover mit dem Personalpronomen "sie". 2018 sagte sie in einem Interview über ihre sexuelle Orientierung, dass sie dafür keine Etikette wie "lesbisch" nutzen wolle. Von 2021 bis 2022 war sie in einer Beziehung mit der amerikanischen Sängerin Kehlani. (cw)