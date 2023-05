Köln ist die sexpositivste Stadt der Welt 

Wilhelm Rosenkranz / flickr) Karnevalswagen in der Domstadt: Ur-Kölner*innen sagen ständig, dass ihre Stadt die weltbeste ist – in Bezug auf Sexpositivität stimmt das laut dem "Lust"-Magazin sogar (Bild:

Wie steht es um die sexuelle Freizügigkeit in globalen Metropolen? Nicht New York, London oder Berlin sind hier führend, sondern die Karnevalsmetropole Köln. Das ist zumindest die Einschätzung des Amsterdamer Magazins "Lust", das jetzt seinen Sexually Liberal City Index 2023 veröffentlicht hat. Darin werden "die 25 sexpositivsten Städte der Welt" aufgeführt.



Köln konnte darin den ersten Platz von der amerikanischen Megastadt New York City erobern, die 2021 bei der ersten derartigen Studie noch die Liste angeführt hatte (queer.de berichtete). Inzwischen ist die Ostküstenmetropole aber auf Rang elf zurückgefallen. Vor zwei Jahren lag Köln auf dem zweiten Platz.



Nach der Domstadt folgt die queere US-Metropole West Hollywood bei Los Angeles. Platz drei belegt Amsterdam, gefolgt von Madrid und Berlin. Die deutsche Bundeshauptstadt fiel damit um zwei Plätze zurück. Die TOP 10 werden komplettiert von Santiago de Chile, Wien, San Francisco, Montreal und Vancouver. Die letzten beiden Plätze belegen die texanischen Städte Houston und Dallas, die vor zwei Jahren noch besser abgeschnitten hatten.



"Lust" wertete für die Liste eine Vielzahl von Parametern aus, darunter etwa die Anzahl der queeren Bars, ob gleich­geschlechtliche Ehen erlaubt sind oder die Zahl von queeren Events wie CSDs. Auch der Zugang zu Verhütungsmitteln und PrEP-Medikamenten, die Existenz von Anti­diskriminierungs­gesetzen oder der Schutz von Sexarbeitenden flossen in die Bewertung ein.

"Trend hin zu mehr Sexpositivität"

Im Vergleich zur Erhebung vor zwei Jahren konnten die Autor*innen einen "Trend hin zu mehr Sexpositivität" feststellen. New York rutschte also nicht ab, weil es weniger sexuelle Vielfalt gebe, sondern weil "andere Städte nur noch bunter geworden sind". Auch Städte am unteren Ende des Rankings seien sexpositiv. "In allen Städten, die wir für unser Ranking analysiert haben, konnten wir sexpositive Elemente entdecken. Aber die Konkurrenz ist eben stark, was ein gutes Zeichen ist, für viele Menschen auf dieser Welt", so "Lust".



Die Auswahl der Städte in den Top 25 basiert auf dem ausführlich belegten Artikel "List of LGBT Events" der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sie hat sich seit 2021 nicht verändert.



Letztes Jahr stellte "Lust" auch seine Liste der sexpositivsten Städte Deutschland vor: Hier führte Köln vor Mannheim und Freiburg die Liste an. Berlin landete nur auf dem achten Platz (queer.de berichtete). (dk)

Die gesamte Rangliste (im Klammern die Platzierung von 2021)



1. (2.) Köln

2. (20.) West Hollywood

3. (8.) Amsterdam

4. (4.) Madrid

5. (3.) Berlin

6. (24.) Santiago de Chile

7. (19.) Wien

8. (6.) San Francisco

9. (9.) Montreal

10. (25.) Vancouver

11. (1.) New York City

12. (14.) Toronto

13. (16.) San Diego

14. (7.) London

15. (17.) Barcelona

16. (5.) Los Angeles

17. (13.) Chicago

18. (22.) Miami

19. (12.) Paris

20. (10.) Atlanta

21. (21.) Rom

22. (11.) Sydney

23. (15.) Melbourne

24. (23.) Dallas

25. (18.) Houston