Kim Petras kündigt Debütalbum "Feed The Beast" für Juni an

Kim Petras auf einem aktuellen Pressefoto (Bild: Jason Al Taan)

Heute, 03:50h - 1 Min.

Die in Köln geborene Sängerin und Grammy-Preisträgerin Kim Petras (30) bringt ihr Debütalbum heraus. "Feed The Beast" soll am 23. Juni erscheinen, gab Petras am Montag (Ortszeit) auf Instagram bekannt.

Covergirl im gold-glitzernden Bikini



Kim Petras auf dem Cover der "Swimsuit"-Sonderausgabe des US-Magazins "Sports Illustrated"

Ihren Fans teilte sie eine weitere Neuigkeit mit: "Sports illustrated cover girl", schrieb sie mit drei roten Herz-Emojis versehen zu einem Foto, das die Sängerin in einem gold-glitzernden Bikini zeigt. Petras ziert die neue "Swimsuit"-Sonderausgabe des US-Magazins "Sports Illustrated". Zu den weiteren Cover-Models zählen in diesem Jahr die Schauspielerinnen Megan Fox und Brooks Nader sowie TV-Moderatorin Martha Stwart.



Die in Los Angeles lebende Deutsche hatte im Februar mit ihrem historischen Grammy-Gewinn Schlagzeilen gemacht. Zusammen mit dem britischen Sänger Sam Smith wurde Petras für ihren gemeinsamen Clubhit "Unholy" mit der Trophäe als bestes Pop-Duo ausgezeichnet. Damit ist die Deutsche die erste trans Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die in dieser Kategorie gewinnen konnte (queer.de berichtete).

Im April veröffentlichte sie mit Rapperin Nicki Minaj die Single-Kollaboration "Alone" (queer.de berichtete). (cw/dpa)