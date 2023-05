IDAHOBIT 2023: Regenbogentorte, bunte Fahnen und warme Worte

Heute, 04:31h - 1 Min.

An keinem anderen Tag im Jahr erhalten wir so viele E-Mails, Pressemitteilungen, Agenturmeldungen und Social-Media-Nachrichten wie am 17. Mai. Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) hat sich weltweit zum wichtigsten queeren Aktionstag entwickelt.



In diesem Live-Blog sammeln wir am Mittwoch vielfältige Stimmen aus Politik, Gesellschaft und Community und veröffentlichen Fotos und Videos von den wichtigsten Aktionen. Alle deutschen Termine zum IDAHOBIT 2023 sind im queer.de-Kalender aufgeführt.



Mehr über den Hintergrund des Aktionstages sowie die Stellungnahmen des Queerbeauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann (Grüne) und des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) gibt es im Bericht "IDAHOBIT 2023: Hass auf queere Menschen nimmt zu". (mize)

17.05., 07:08h

Gewaltpräventionsseminar für queere Menschen



Bild: Landespolizei Schleswig-Holstein

Das Polizeipräsidium Westhessen weist zum IDAHOBIT auf eine besondere Präventionsveranstaltung am 23. Mai 2023 für queere Menschen hin. Bei dem Seminar "Gewalt – Sehen – Helfen – Queer" von 17 bis 21 Uhr handelt sich um eine Gewaltpräventionsinitiative des Hessischen Innenministeriums, welche einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz hat und das Ziel der Stärkung der Zivilcourage. Die Grundannahme hierbei ist, dass Menschen – auch in gewaltträchtigen und potentiell für sie gefährlichen Situationen helfen wollen und helfen können. Es verfolgt hier einen konsequent gewaltfreien, deeskalierenden, opferzentrierten sowie gemeinwesenorientierten Ansatz.



Ein solches Seminar findet kostenfrei im Rahmen des "Queeren Sommers Wiesbaden" statt und richtet sich speziell an die LGBTI-Community aus den Landkreisen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und die Landeshauptstadt Wiesbaden. Als Veranstaltungsort wurde mit dem Queeren Zentrum Wiesbaden extra ein Safe Place gewählt. An dem Abend wird das Seminar außerdem durch ein queeres Coachingteam angeleitet:





Interessierte werden gebeten, sich bis zum 19. Mail 2023 per E-Mail (Name, gerne mit Personalpronomen und Telefonnummer) an anzumelden.

05:27h

QueerNet RLP fordert Landesgleichbehandlungsgesetz



Bild: BMI

Zum IDAHOBIT fordert das QueerNet RLP von der Ampelkoalition in Mainz ein Landesgleichbehandlungsgesetz. "In Rheinland-Pfalz fehlt ein lückenloser Schutz vor Diskriminierung", so Sprecherin Diana Gläßer in einer Pressemitteilung.



Darüber hinaus mahnt der Dachverband zu mehr Engagement gegen queerfeindliche Gewalt. "Queerfeindliche Straftaten müssen lückenlos erfasst und verfolgt werden", so Co-Sprecher Joachim Schulte. "Wir brauchen dazu eine umfassende Sensibilisierung in Polizei und Justiz, damit queerfeindliche Straftaten erkannt und verfolgt werden."



In der Pressemitteilung von QueerNet RLP heißt es weiter: "Nur durch eine nachhaltige Kampagne gegen Hass und Hetze, die strukturelle Implementierung von Fortbildungsangeboten in der Polizei und an Schulen, sowie die flächendeckende Aufklärung über queere Themen, kann zum Abbau von Vorurteilen beitragen und am Ende queerfeindlicher Gewalt vorbeugen."

05:15h

Linke: Queerfeinde in die Schranken weisen



Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde

04:44h

Zum IDAHOBIT fordert die Linksfraktion im Deutschen Bundestag ein schärferes Engagement der Bundesregierung gegen die "queerfeindliche Internationale aus Rechtspopulisten, -extremen und Autokraten", zu der sie u.a. Bolsonaro, Trump, Orban, Erdogan, Putin und Museveni zählt. Am Anti-LGBTI-Gesetz in Uganda hätte "nicht nur ugandische Machteliten mitgewirkt, sondern auch US-amerikanische Evangelikale", erklärte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte. "Deutschland und die EU sollten mit gezielten Sanktionen gegen die Urheber solcher verbrecherischen Gesetze in Süd wie West vorgehen und die herausgehobenen Protagonisten, die diese Gesetze initiierten, z.B. mit Einreiseverboten belegen und deren Konten einfrieren."Auch in Deutschland liege "noch vieles im Argen", mahnte die queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion Kathrin Vogler. Die Zwischenbilanz der Bundesregierung bleibe "weit hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten zurück". Nötig sei eine zügige Erweiterung von Artikel 3 des Grundgesetzes, damit der Diskriminierungsschutz auch für queere Menschen Verfassungsrang erhält. "Dafür muss sich auch die Union endlich bewegen, anstatt sich weiterhin auf die Positionen von Rechtspopulisten und Queerfeinden zuzubewegen", so Vogler. "Während queerfeindliche Einstellungen generell weniger werden, wird die Minderheit der entschiedenen Queerfeinde lauter, schriller und zunehmend gewaltbereiter. Gegen Hass, Hetze und Verfolgung von Minderheiten brauchen wir eine breite demokratische Gegenwehr."

Buschmann: Kampf gegen Queerfeindlichkeit ist gemeinsame Aufgabe



Bild: Julia Deptala

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den Kampf gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit als gemeinsame Aufgabe der gesamten Gesellschaft bezeichnet. Der Schutz der sexuellen Identität sei Teil des Freiheitsversprechens des Grundgesetzes, erklärte Buschmann anlässlich des IDAHOBIT am Mittwoch. Er warb auch für eine weitere Modernisierung entsprechender rechtlicher Regelungen.



"Das Versprechen der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist zentral für unser Grundgesetz. Und es umfasst gerade auch den Schutz der geschlechtlichen und der sexuellen Identität", hob der Minister hervor. "Treten wir deshalb alle dafür ein, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in unserer Gesellschaft vorbehaltlos akzeptiert werden."



Auch das Recht müsse dieser Dimension des Freiheitsversprechens des Grundgesetzes gerecht werden, verlangte Buschmann. Viel zu lange seien Homosexuelle und transgeschlechtliche Personen dort "wie Kranke behandelt" worden – im Falle von transgeschlechtlichen Personen sei dies bis heute der Fall.



Der Minister warb deswegen für das von der Regierung geplante neue Selbstbestimmungsgesetz. Dieses soll das als überholt geltende Transsexuellengesetz ablösen. Das neue Gesetz "ist ein Signal für Freiheit und Würde aller Menschen, die in Deutschland zusammenleben", betonte Buschmann. (cw/AFP)

04:42h

Regenbogenflagge erstmals vor NRW-Landtag

Auch vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf soll zum IDAHOBIT an diesem Mittwoch erstmals die Regenbogenflagge gehisst werden. "Nordrhein-Westfalen ist weltoffen und tolerant. Mit der bunten Regenbogenflagge sprechen wir uns gegen jegliche Form der Diskriminierung und Ausgrenzung aus", sagte der Präsident des Landtags, André Kuper, der "Rheinischen Post".



Dem Zeitungsbericht zufolge hat das Präsidium des Landtags beschlossen, dass die Regenbogenflagge künftig immer zu bestimmten Anlässen gehisst wird – in Kombination mit den Flaggen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes. Dazu sollen auch der CSD in der Landeshauptstadt gehören. (cw/dpa)

04:36h

Amtsberg besorgt über weltweit verbreitete Verfolgung queerer Menschen



Bild: Heinrich-Böll-Stiftung

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne), hat zum IDAHOBIT auf die Verfolgung dieser Menschen in vielen Staaten verwiesen. "Was Grundgesetz und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte festhalten, ist für viele queere Menschen noch immer nicht selbstverständlich", erklärte Amtsberg am Mittwoch. "In mehr als 60 Staaten droht queeren Menschen strafrechtliche Verfolgung, in mindestens sieben sogar die Todesstrafe."



Global gebe es eine Entwicklung zur Rücknahme von Rechten queerer Menschen, erklärte Amtsberg. "Mit großer Sorge schaue ich auch heute auf Uganda, wo eine dramatische Verschärfung der Rechtslage zu einer der drakonischsten Anti-Queer-Gesetze weltweit droht." Trete es in Kraft, "droht LSBTIQ*-Personen unter bestimmten Umständen Todesstrafe".



"Auch in Deutschland ist sechs Jahre nach der Einführung der Ehe für alle noch längst nicht alles gut", betonte Amtsberg. Die Angriffe gegen queere Menschen seien im vergangenen Jahr mit 1400 Straftaten weiter angestiegen. "Die Dunkelziffer ist deutlich höher – täglich werden queere Menschen beleidigt, ausgegrenzt und bedroht."



Positiv bewertete Amtsberg die Pläne, das Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Damit sei Deutschland "auf einem guten Weg, um endlich die rechtliche Diskriminierung und die unwürdigen Verfahren, unter denen queere Menschen bis heute leiden, zu beenden", erklärte sie. (cw/dpa)

04:30h

Wegner schneidet Regenbogentorte an



Bild: Maneo

Anlässlich des IDAHOBIT hat Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bereits am Dienstag im Roten Rathaus vor über 100 Gästen eine Regenbogentorte angeschnitten. Mit dabei war auch der schwule Finanzsenator Stefan Evers (CDU). Die Kuchenaktion "Kiss Kiss Berlin" veranstaltet das schwule Antigewaltprojekt Maneo bereits seit mehreren Jahren. Gespendet wurde die Torte vom Hotel ParkInn Berlin.



Am Mittwoch um 9.30 Uhr will Wegner außerdem vor dem Roten Rathaus eine Regenbogenfahne hissen.