Lili-Elbe-Straße in Dresden: Schild kurz nach Einweihung gestohlen

Dresdens erste queere Straße war nur für wenige Stunden sichtbar. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Johannstadt sowohl das Straßenschild der neuen Lili-Elbe-Straße als auch eine zusätzliche Informationstafel abmontiert. Von den Schildern fehlt seitdem jede Spur.



Das Straßenschild hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nur wenige Stunden zuvor zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi,- Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) enthüllt. Mit der Lili-Elbe-Straße werde "die weltweit erste trans Frau und Wegbereiterin für den Kampf um Anerkennung und Gleichstellung der queeren Community" geehrt, sagte Hilbert (FDP) bei der feierlichen Zeremonie (queer.de berichtete). Von der neuen Straße startete am Mittwoch auch eine Demo unter dem Motto "Selbstbestimmung jetzt".

Eine der ersten Personen, die sich geschlechtsangleichenden OPs unterzogen

Lili Elbe (1882-1931) wurde in Dänemark mit intergeschlechtlichen Merkmalen geboren und zum Jungen erklärt. Als Erwachsene begann sie ihre Transition. Elbe gilt als eine der bedeutendsten Malerinnen ihrer Zeit und war einer der ersten Menschen, die sich Anfang der 1930er Jahre geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen.



Die Behandlungen in Dresden ermöglichten es ihr, rechtlich als Frau anerkannt zu werden, und sie erhielt einen Reisepass mit ihrem Namen. Den Nachnamen Elbe wählte sie nach dem Fluss, der durch Dresden fließt. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Trinitatisfriedhof in Dresden. An Lili Elbe erinnert der Kinofilm "The Danish Girl" (2015) von Tom Hooper.

Polizei: "Wir prüfen jetzt, ob es sich dabei um eine Straftat handelt"

Gegen den mutmaßlichen Diebstahl des Straßenschilds protestierten am Donnerstagabend rund 40 Personen, im Aufruf auf Twitter wurde von einem "Angriff auf die queere Community Dresdens" gesprochen. Die Polizei hat noch keine heiße Spur. Gegenüber dem Boulevard-Portal TAG24 erklärte ein Polizeisprecher zu den verschwundenen Schildern: "Wir prüfen jetzt, ob es sich dabei um eine Straftat handelt." (mize)