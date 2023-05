Queeres Netzwerk NRW sucht Mitarbeiter*in für die SCHLAU NRW "Pädagogische Fachstelle"

Heute, 07:40h - 3 Min.

Das Queere Netzwerk NRW e.V. ist der landesweite Fach- und Dachverband der LSBTIAQ*-Selbsthilfe mit mehr als 80 Mitgliedsgruppen aus ganz NRW. Wir bieten Vernetzung, Bildung, Beratung und Empowerment zu Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für Nordrhein-Westfalen. Die hier ausgeschriebene pädagogische Fachkraft arbeitet bei unserer Fachstelle SCHLAU NRW.



SCHLAU leistet Bildungs- und Anti­diskriminierungsarbeit zu den Themen sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt. 2022 haben 250 ehrenamtliche Teamer*­innen aus 17 Ortsgruppen mehr als 12.100 Jugendliche in NRW erreicht. Das Landesnetzwerk SCHLAU NRW vernetzt, beteiligt, qualifiziert und berät die SCHLAU Teams aus Nordrhein-Westfalen. Die Fachstelle SCHLAU NRW ist in Trägerschaft des Queeren Netzwerk NRW e.V.



Zum 01.08.2023 oder später suchen wir für unsere SCHLAU Landesfachstelle in Köln eine*n



Mitarbeiter*in für die SCHLAU NRW "Pädagogische Fachstelle"

(d/w/m/offen, 19,92 Std./50%).



Ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit der zweiten halben Stelle der päd. Fachkraft sind:

● Beratung der SCHLAU Teams, bspw. in Bezug auf Teamstruktur, Jugendschutz, Freiwilligenmanagement, Konfliktlösung und Qualitätssicherung

● Ansprechpartner*in für pädagogische Fragestellungen bezüglich der Bildungs- und Anti­diskriminierungsarbeit von SCHLAU NRW

● Organisation und Begleitung von Fachfortbildungen für SCHLAU Teamer*­innen

● Arbeit zum SCHLAU NRW Schutzkonzept, Umsetzung von Präventionsmaßnahmen

● Erstellung pädagogischer Publikationen, Methodenentwicklung und -reflexion

● Organisation und Begleitung landesweiter Arbeitsgruppen, hierzu gehört insbesondere die AG Rassismuskritische Haltung zur Sensibilisierung unseres Netzwerks und zur Sicherstellung von Empowermenträumen

● Konzeptions- und Organisation von Maßnahmen zur Unterstützung und Weiterbildung der lokalen SCHLAU Teams

● Administration, Mitwirkung an Sachberichten



Sie bringen mit:

● Abgeschlossenes pädagogisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

● Hohe Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Strukturiertheit und Belastbarkeit, Freude an Verantwortungsübernahme sowie sehr gute Schreibkompetenz

● Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und im Ehrenamtsmanagement

● Beratungskompetenz und Erfahrungen mit dem Thema Jugendschutz bzw. die Bereitschaft, sich zum Thema Schutzkonzeptarbeit und Krisenintervention fortzubilden

● Kompetenzen und Erfahrung in queerer Arbeit und mit intersektionalen Perspektiven, insbesondere im Themenfeld Rassismuskritik (bspw. durch Anti-Bias-Ansatz)

● Fundierte Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Fortbildungs- und Bildungsveranstaltungen sowie in der Kooperation mit externen Referent*­innen

● Kenntnisse in der Verwendung öffentlicher Förderungen und Drittmitteln

● Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen in NRW sowie zu Wochenend- und Abendarbeit



Wir bieten:

● Vergütung bis TV-L 11 möglich, Eingruppierung und Einstufung je nach Qualifikation/Erfahrung

● Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen und Raum für neue Impulse und Projekte

● Regelmäßige Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Zusammenarbeit in und mit multiprofessionellen Teams

● Flexible Arbeitszeitgestaltung sowie Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

● Ein engagiertes Bildungsnetzwerk mit aktiven Teamer*­innen an 17 Standorten



Die Stelle ist vorerst unbefristet, vorbehaltlich der Förderungen durch das Land Nordrhein-Westfalen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 16. Juni 2023 ausschließlich per Mail an: bewerbung@queeres-netzwerk.nrw. Angaben zu Geschlecht oder Familienstand sowie das Einsenden eines Fotos werden nicht erwartet. Bitte versenden Sie Ihre Bewerbung in einem einzigen PDF-Dokument.



Es ist uns ein besonderes Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit einzubeziehen. In diesem Sinne laden wir Personen mit einem lebensweltlichen Bezug zu Inter* oder Trans*, Personen of Color sowie mit Be_hinderungserfahrungen besonders zur Bewerbung ein.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der 26. Kalenderwoche in Köln statt



Ansprechpersonen:

Debbie Timm, stv. Geschäftsführung Queeres Netzwerk NRW e.V. ( )

Kira Splitt, Landeskoordination SCHLAU NRW ( )