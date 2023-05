Irland: Homophober Angriff auf 14-Jährigen erschüttert Premierminister

Screenshot der Attacke: Jugendliche schlagen auf ihr am Boden liegendes Opfer ein (Bild: Twitter)

Das Video eines Angriffs auf einen 14-jährigen Schuljungen hat zu scharfen Reaktionen in Irland geführt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in Navan, einer 60 Kilometer von Dublin entfernten Stadt. In sozialen Netzwerken ging das Video viral. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Mitschüler, die an ihrer Schuluniform zu erkennen sind, offenbar ohne Provokation auf einer Wiese auf einen Schüler einschlagen, während andere im Hintergrund grölen.



Laut Medienberichten sei die Attacke nur erfolgt, weil der Schüler offen schwul ist. Die Polizei erklärte, das Opfer sei mit "ernsten Gesichtsverletzungen" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nun werde in dem Fall ermittelt. In Irland liegt die Strafmündigkeit bei zwölf Jahren. Die Schule, auf den die beteiligten Jugendlichen gehen, erklärte gegenüber Euronews, dass "disziplinarische Maßnahmen" eingeleitet worden seien.

Varadkar forder Konsequenzen

Der offen schwule Premierminister Leo Varadkar hat den Vorfall am Mittwoch bei einem Staatsbesuch in Island kritisiert: "Das war wirklich schrecklich und jeder sollte das verdammen", sagte der konservative Politiker. An das Opfer gerichtet erklärte Varadkar weiter: "Ich will meine Solidarität jener Person versichern, die bei der Attacke verletzt wurde. Ich würde der Person sagen: Es wird besser. Es ist sehr traurig, dass Menschen Gewalt und Mobbing an Schulen erfahren." Der Vorfall sei ein Weckruf für das Land. "Wir haben gehofft, dass die Lage schon besser ist, insbesondere weil junge Menschen heutzutage progressiv sind und wissen, was in der Welt geschieht – aber so etwas gibt es immer noch".



Am Donnerstag ergänzte der Regierungschef in einem Radiointerview: "Ich bin in den Achtzigern und Neunzigern in Irland aufgewachsen. Ich hatte eine großartige Kindheit, aber war ein brauner Junge mit einem lustigen Namen, bei dem viele vermuteten, er wäre schwul. Ich verstehe also ein bisschen, wie es ist, wenn man an seiner Schule nicht populär ist." Er appellierte an soziale Medien, etwas gegen die Verbreitung des brutalen Videos zu tun. Nutzer*innen, die das Video posteten, müssten gesperrt werden, forderte der Premierminister. Auch die Eltern hatten gebeten, das Video aus Respekt ihrem Sohn gegenüber nicht zu verbreiten.



Laut der LGBTI-Organisation Belong To gab es zuletzt einen Anstieg der Hassgewalt gegen queere Menschen. "Wir wissen, dass Mitglieder unserer Community sich immer unsicherer im öffentlichen Raum fühlen. Die Polizei hat einen Anstieg von Hassverbrechen um 29 Prozent gemessen", erklärte Belong To in einem Statement.



Die Republik Irland gehörte einst zu den queerfeindlichsten Ländern Europas, hat sich aber in den letzten Jahrzehnten mit zunehmendem wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschaftlich weiterentwickelt: Bis 1993 war Homosexualität in dem tiefkatholischen Land noch verboten. 2015 öffnete die Republik schließlich die Ehe, also zwei Jahre vor Deutschland. Im Januar diesen Jahres kündigte der offen schwule Gleichstellungsminister einen Gesetzentwurf an, mit dem "Konversionstherapien" verboten werden sollen (queer.de berichtete). (dk)