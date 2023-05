Kerstin Ott: Im Hoodie bin ich einfach ich

Natürlich mit Hoodie: Kerstin Ott im Npvember 2022 bei einem Konzert in Düsseldorf (Bild: IMAGO / Eibner)

Heute, 04:20h - 2 Min.

Die Schlagersängerin Kerstin Ott fühlt sich im Kapuzenpulli auf der Bühne wohler als im aufwendigen Outfit. "Das bin einfach ich – ich sehe auch hinter der Bühne so aus, wie wenn ich vorne stehe. Einige finden das etwas merkwürdig, weil sie finden, dass ich mich nicht ordentlich zurechtmache", sagte die 41-Jährige der "Leipziger Volkszeitung" auf die Frage, ob sie glaube, dass es für ihren Erfolg mitverantwortlich sei, dass sie – mit Hoodie und Tattoos – dem gängigen Erscheinungsbild vieler Schlagersängerinnen widerspreche. Das Interview (Bezahlartikel) wurde am Wochenende veröffentlicht.



Ab November 2023 ist Ott mit ihrem Best-of-Album "Best Ott" auf Tour. Der Auftakt ist in Zwickau (16.11.) geplant.



Ihren Durchbruch feierte Kerstin Ott 2016 mit dem Song "Die immer lacht". Mit "Regenbogenfarben" hat die lesbische Musikerin einen der kommerziell erfolgreichsten Songs des letzten Jahrzehnts geschrieben und zugleich eine queere Hymne, die Menschen im ganzen Land durch ihre Klarheit und Offenheit berührt hat. Auf "Best Ott" ist der Song in der gemeinsamen Version mit Helene Fischer enthalten. Für Ott war dieses Duett 2018 ein Meilenstein und fast gleichbedeutend mit ihrer Aufnahme in den Kreis von Deutschlands bekanntesten und erfolgreichsten Musiker*innen. (cw/dpa)