Jake Daniels hat einen Freund

Jake Daniels vor einem Jahr bei der Vertragsunterzeichnung in Blackpool

Heute, 17:38h - 3 Min.

Der englische Fußballspieler Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool hat vor gut einer Woche im Podcast "How to Be a Man" erstmals ausführlich über seinen Freund gesprochen. Daniels hatte sich letztes Jahr im Alter von 17 Jahren als erster Profifußballer seit Justin Fashanu 1990 als schwul geoutet (queer.de berichtete).



Daniels erzählte in dem Podcast des populären TV-Moderators Rylan Clark, dass der 46-jährige Mark sein "Seelenverwandter" sei und er sich glücklich wie nie fühle. Mark habe zu jenen rund 20.000 Menschen gehört, die ihm auf Instagram eine Nachricht geschrieben und ihm zum Coming-out gratuliert hätten. Er habe in einem Zug die Nachricht seines jetzigen Partners ganz oben auf der Liste gesehen und sich sein Profil angeschaut. "Da dachte ich: 'Alles klar!', hab ihm eine Nachricht zurückgeschickt und mich bedankt. Und er fragte dann sowas wie: 'Kann ich sonst was für dich tun?' Ich wusste da, was ich wollte."



Danach hätten sich die beiden per Videochat unterhalten. Ein paar Tage später hätten sie sich in Blackpool getroffen. "Wir sind seither zusammen", so Daniels.



Bereits im März hatte Daniels in der Londoner Zeitung "The Times" erklärt, dass er einen Freund habe. Damals sagte er auch, dass er "ältere Männer attraktiv" finde.

In sozialen Netzwerken rümpften in den letzten Tagen einige – auch aus der LGBTI-Community – die Nase über den Altersunterschied des Paares – mit teils sehr gehässigen Botschaften. Andere verteidigten jedoch Daniels und erklärten, dass dies bei heterosexuellen Paaren oft nicht als Problem angesehen werde. Ein Nutzer namens Bill schrieb etwa auf Twitter: "Was soll das? James Bond ist auch in fast jedem Film 30 Jahre älter als die Mädchen, mit denen er schläft."



Apparently Jake Daniels needs the approval of twitter gays before he can find a guy who makes him happy because his current boyfriend makes them feel "icky".

In dem Podcast äußerte sich Daniels auch dazu, wie er als Junge gehofft habe, doch noch heterosexuell zu werden. Er hoffe, dass sich mehr junge Fußballer outen, damit dies zur Normalität werde. Vor homophoben Fans habe er aber keine Angst: "Wenn mich ein Fan homophob beschimpfen würde, würde ich lachen und sagen: 'Ich verdiene mein Geld mit Fußball, du bezahlst Geld, um mich zu sehen'.



Bereits in der Vergangenheit sprach Daniels darüber, dass seine Homosexualität seine Chancen, einmal in der englischen Spitzenliga zu spielen, einschränken könnte. So gehört das Spitzenteam Newcastle United etwa einem staatlichen Investor aus dem Verfolgerstaat Saudi-Arabien, der diesjährige Meister Manchester City gehört mehrheitlich einem Scheich aus den queerfeindlichen Vereinigten Arabischen Emiraten. Letztes Jahr kritisierte er auch, dass die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerechnet in Katar ausgetragen wurde – also einem Land, in dem auf Homosexualität eine Haftstrafe steht. (cw)