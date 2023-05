Jugendnetzwerk Lambda Niedersachsen-Bremen sucht eine geschäftsführende_r Jugendbildungsreferent_in

Heute, 03:56h - 3 Min.

Das Queere Jugendnetzwerk Lambda Niedersachsen-Bremen e.V. bietet bestehenden LSBTIQ*-Jugendgruppen in Niedersachsen Unterstützung, Vernetzung und Qualifizierung an, es berät auch bei der Planung von Neugründungen.



Grundsätzlich orientiert sich das Queere Jugendnetzwerk Lambda Niedersachsen-Bremen e.V. an den individuellen Bedarfen der queeren Jugendgruppen und geht flexibel auf die jeweiligen Themen und Probleme ein. Partizipation und Mitbestimmung sind in der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Jugendgruppen handlungsleitend. Das Jugendnetzwerk ist ein landesweit tätiger Verein und steht für die vielfältige Arbeit im Kontext sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Niedersachsen und Bremen.



Gesucht wird ab dem 01.06.2023 oder früher



Ein_e geschäftsführende_r Jugendbildungsreferent_in (m/w/d)



in Teilzeit (10h/Woche).



Die Stelle ist befristet bis 31.12.2023, eine Fortführung der Stelle wird angestrebt.



Deine Kernaufgaben sind:

• Beratung bspw. zu pädagogischen und strukturellen Herausforderungen und inhaltlicher Weiterentwicklung der lokalen queeren Jugendarbeit

• Sicherstellung der landesweiten Vernetzung und Qualifizierung sowie Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung der queeren Jugendangebote

• Etablierung eines Schutzkonzepts zur Prävention von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch,

• Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung junger, queerer Lebenswelten

• Regelmäßige Evaluation der Arbeitsergebnisse und Auskunftspflicht dem Vorstand gegenüber

• Netzwerkarbeit mit verschiedenen Träger_innen und Behörden in der (queeren) Jugendarbeit

• Beratung zu Fördermöglichkeiten lokaler und landesweiter queerer Jugendarbeit

• Finanzielle und mediale Sicherstellung der landesweiten Vernetzung queerer Jugendangebote und dessen freien Träger

• Erstellung von Publikationen zur Sichtbarmachung junger, queerer Lebenswelten

• Führung und Koordination von Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen

• Verwaltung vom Vereinsinteressen



Du bringst mit:

• Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder vergleichbare Studiengänge bzw. Berufserfahrungen in der Jugendarbeit und/oder Jugendbildungsarbeit

• Kompetenzen und Erfahrungen in der LSBTIQ*- Jugendarbeit

• Erfahrungen in (LSBTIQ*-Jugend-) Bildungsarbeit

• Grundkenntnisse im Bereich SGB VIII

• Grundkenntnisse im EDV Bereich

• Interesse an kommunaler und landesweiter Jugendpolitik

• Ein hohes Maß an analytischem und strukturiertem Vorgehen, hohe Selbstständigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit

• Bereitschaft zu Dienstreisen, sowie zu Wochenend- und Abendarbeit



Wir bieten:

• Garantierte Einarbeitung

• Ein kleines sympathisches und engagiertes Team

• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD E12 (bei entsprechender Qualifikation)

• Möglichkeiten, um sich fachlich weiterzuentwickeln und ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld

• Eine leistungsgerechte Vergütung

• Home-Office (Büroräume sind angestrebt)

• supervisorische Begleitung



Bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung (nach Definition des SGB IX) und/ oder mit Migrationsgeschichte/ Rassismuserfahrungen im Sinne einer positiven Maßnahme bevorzugt eingestellt.

Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf bitte bis zum 25.05.2023 ausschließlich per Mail an:



Wir weisen darauf hin, dass eine Übernahme von Kosten in Zusammenhang mit der Bewerbung, insbesondere des Bewerbungsgespräches, nicht erfolgen kann.



Für Rückfragen steht unsere derzeitige geschäftsführende Jugendbildungsreferentin per E-Mail gern zur Verfügung.