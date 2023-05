Heute, 04:24h - 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin sucht:



Leitung für die Abteilung "schwule und queere Lebenswelten"



zum 01.11.2023 in Vollzeit.



Die Leitungskraft arbeitet zusammen mit 4 Teamleitungen und drei weiteren Abteilungsleitungen sowie der Geschäftsführung.



Schwerpunkte der Abteilung mit ca. 40 Mitarbeitenden verteilt in fünf Teams:

● Fachstelle für LSBTI* Alter und Pflege, inklusive Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt

● Beratungsteam, inklusive der Suchtarbeit

● Inter- und Trans-Beratung (Erwachsene und Jugendliche)

● Anti­diskriminierung und Fortbildung

● Empfang



Aufgaben u.a.:

● Leiten der Abteilung – Fach- und Dienstaufsicht

● Verantwortlich für die Antragstellung und Abwicklung der Zuwendungen. Kommunikation mit den Zuwendungsgebern, Krankenkassen, Stiftungen und den Senatsverwaltungen u.a.

● Regelmäßige Gespräche mit den Teamleitungen; Weiterentwicklung der Konzepte mit Blick auf die gesamte Organisation

● Konzepterstellung für neue Projekte, ggf. Erarbeiten von Stellungnahmen

● Konzeption Finanzpläne, Verantwortlich für die Umsetzung und Kontrolle

● Personalführung: Organisieren und Durchführen von Bewerbungsgesprächen, Personalgesprächen und Erstellung von Zeugnissen, Planen von Teamentwicklungsmaßnahmen, Konfliktbearbeitung

● Übernahme weiterer Aufgaben für die gesamte Organisation



Voraussetzungen:

● Studium im sozialen, gesundheitlichen oder juristischen Bereich

● Leitungserfahrung

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● Zugehörig zu, oder explizite Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten



Erwünscht:

● Kenntnisse im Zuwendungsrecht

● Kenntnisse der psychosozialen Berliner Versorgungslandschaft in o.g. Bereichen

● Kenntnisse von Organisationsentwicklung



Wir bieten:

● Angemessene Bezahlung, 30 Tage Urlaub

● Supervision und Fortbildung

● Angenehme, humorvolle Arbeitsatmosphäre

● Es erfolgt eine Arbeitsübergabe durch die derzeitige Leitungskraft



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich im Juni und/oder Juli statt.



Aussagekräftige Bewerbungen

bis 11.06.2023 bitte mit Kennwort AL-2023 an: oder Schwulen­beratung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Info:

Marcel de Groot und auf schwulenberatungberlin.de.