Die "Lovehansa" bleibt weiter in der Luft

Die "Lovehansa"-Maschine wird auf Strecken in ganz Europa eingesetzt (Bild: Lufthansa)

Heute, 03:53h - 2 Min.

Die "Lovehansa" wird auch weiterhin in Europa unterwegs sein: Die Lufthansa hat beschlossen, ihr im Juni 2022 erstmals eingesetztes Pride-Flugzeug dauerhaft zu behalten. "Sowohl nach innen als auch nach außen repräsentiert es unsere nicht-ausgrenzende Lufthansa-Identität", heißt es in einem Statement der deutschen Airline zum IDAHOBIT.



Der Airbus A320neo mit der Kennung D-AINY und dem Namen "Lingen" sollte eigentlich nur für sechs Monaten in der Luft bleiben (queer.de berichtete). Außen auf dem Flugzeug steht ausnahmsweise nicht Luft-, sondern "Lovehansa" – geschrieben in den Farben des Regenbogens. Auch das Welcome-Panel am Eingang erhielt eine spezielle Regenbogen-Beklebung. Zudem sieht man beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, Herzen in Regenbogenfarben. In der Innenkabine setzen Kopfstützenschoner in den Farben der Prideflagge ein Statement. Einige Eindrücke gibt die unten verlinkte Fotogalerie.



"Lufthansa ist ein Unternehmen, das für Offenheit, Toleranz und Diversität steht", erklärte die Fluggesellschaft 2022 in einer Pressemitteilung. Mit der "Lovehansa"-Sonderlackierung setze man "ein weiteres deutliches Zeichen und macht diesen wichtigen Teil der Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar". Für die Aktion erntete die Lufthansa im Juni 2022 einen überraschend heftigen Shitstorm. (mize)