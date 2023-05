Neuer Rekord beim CSD Köln

Regenbogenballon und Dom beim Kölner CSD 2018 (Bild: IMAGO / Horst Galuschka)

Die Veranstalter*innen des Demonstrationszugs am Christopher Street Day in Köln erwarten in diesem Jahr eine neue Rekordzahl bei den teilnehmenden Gruppen. "Es werden auf jeden Fall mehr werden", sagte Uwe Weiler, Geschäftsführer von ColognePride, in einem Podcast des "Kölner Stadt-Anzeigers" mit Blick auf die rund 180 Fußgruppen und Wagen, die im vergangenen Jahr teilgenommen hatten. Diese Zahl sei jetzt schon überschritten. Anmeldeschluss ist der 31. Mai.



In diesem Jahr findet der Kölner CSD vom 7. bis zum 9. Juli statt. Höhepunkt ist die Demonstration am 9. Juli. Im vergangenen Jahr kamen mehr als eine Million Besucher*innen. Auch 2023 rechnet Weiler wieder mit einer vollen Innenstadt. Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der LGBTI-Community in Europa.

Keine Verschiebung 2024 trotz Fußball-EM

Letztes Jahr sorgte die ColognePride-Demo für Schlagzeilen, weil mit Hendrik Wüst (CDU) erstmals ein Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen das Event eröffnete (queer.de berichtete).

Auch im kommenden Jahr werde der CSD Köln am ersten Juli-Wochenende stattfinden, betonte Uwe Weller im Podcast – trotz parallel geplanter Fan-Events zur Fußball-Europameisterschaft "Wir möchten uns einfach nicht durch die UEFA verschieben oder wegdrängen lassen", so der Pride-Organisator. Die Forderung nach einer Verschiebung hatte der Verein bereits im April zurückgewiesen (queer.de berichtete). (cw/dpa)