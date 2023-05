Bayerischer Filmpreis für Florian David Fitz

Heute, 14:22h 2 Min.

Statt wie üblich erst am Abend der Preisverleihung hat das Bayerische Digitalministerium bereits jetzt bekannt gegeben, wer am 16. Juni den Bayerischen Filmpreis in zwei der wichtigsten Kategorien erhält: Die 37-jährige Anna Maria Mühe wird als beste Darstellerin für ihre Rolle im Drama "Die Geschichte einer Familie" ausgezeichnet und der 48-jährige Florian David Fitz als bester Darsteller. Bisher wurde immer nur der Ehrenpreis vorab veröffentlicht.



Fitz wird für seine Rollen in gleich zwei Filmen geehrt: "Oskars Kleid" und "Wochenendrebellen". Die Tragikomödie "Oskars Kleid" handelt von einem trans Mädchen. Fitz spielt dabei den Vater des Kindes und hat zunächst überhaupt kein Verständnis für ihre Geschlechtsidentität. Laut der Jury gelang dem Schauspieler "die Kunst, seine Rollen so anzulegen, dass es einfach Spaß mache, ihm auf der Leinwand zuzuschauen".

Es ist nicht der erste "Bayerische Oscar" für Fitz: Der Münchner erhielt die Auszeichnung bereits 2010 für sein Buch zum Film "Vincent will Meer", zudem gewann der Film den Publikumspreis.

Die Preisverleihung findet am 16. Juni bei einer feierlichen Gala im Münchner Prinzregententheater statt, der BR zeigt das Event ab 22 Uhr. Durch den Abend führt erneut Christoph Süß (55), der dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Moderator der wöchentlichen BR-Sendung "quer" feiert. (spot/cw)