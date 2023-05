Er war das Enfant terrible vom Hollywood: Kenneth Anger gestorben

Heute, 05:14h - 2 Min.

Im Alter von 96 Jahren ist der amerikanische Avantgarde-Filmemacher und Künstler Kenneth Anger gestorben. Das teilte seine Agentur, die Galerie Sprüth/Magers, am Mittwoch mit. Anger starb bereits am 11. Mai 2023 in Yucca Valley, Kalifornien.



Kenneth Angers gilt als Pionier des amerikanischen Underground-Films und drehte innovative und provokante Werke, die viele spätere Filmemacher*innen beeinflussten. Ebenso war der Satanist als einer der ersten offen schwulen Filmemacher ein Vorreiter des queeren Kinos – zu einer Zeit, als Homosexualität in den USA noch verboten war. Bekannt wurde Kenneth Anger auch als Autor des Buches "Hollywood Babylon", das zahlreiche Skandale der Hollywood-Geschichte abhandelt.

Eine schwuler Kurzfilm aus dem Jahr 1947

Bereits mit seinem Debüt "Fireworks" etablierte sich Anger 1947 als Enfant terrible. Der Kurzfilm ist eine durchkonzipierte schwule Fantasie, in der Matrosen als homosexuelles Symbol verwendet werden.



| Direktlink | Angers Kurzfilm "Firework" auf Youube

In seinem bekanntesten Werk, "Scorpio Rising" aus dem Jahr 1963, kombinierte Anger homoerotische Aufnahmen von Bikern, die ihre Motorräder putzen, mit Jesus-Bildern.



| Direktlink | "Scorpio Rising" auf Youtube

Die große Nähe zu Hollywood hat Angers gesamtes Werk geprägt. Der Beruf seiner Großmutter, die Kostümbildnerin in Hollywood war, inspirierte ihn. Oft begleitete Anger sie zur Arbeit und probierte selbst Kostüme an, was sich in seinen Filmen als Travestie-Element manifestierte.



Angers letzte filmische Arbeit war 2013 "Airship", ein Filmwerk über Luftschiffe. (cw)