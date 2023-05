Das sind die "Charming Boys" 2023

Heute, 11:01h 2 Min.

In diesem Jahr gibt es keine neue Staffel von "Prince Charming". Stattdessen bringt RTL auf seinem sendereigenen Streamingportal die "Charming Boys" an den Start. Dabei handelt es sich um Allstars, also eine Reihe von Ex-Kandidaten der ersten vier Staffeln des mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Datingformats sowie einiges an frischem Blut. Die neue Show wurde nicht wie "Prince Charming" in Griechenland gedreht, sondern unter der Sonne der thailändischen Insel Koh Samui.



Am Mittwochmorgen hat RTL nicht nur die Identität der flirtwilligen Jungs bekanntgegeben, sondern auch den Starttermin des "Charming"-Ablegers: Die erste von insgesamt zehn Episoden wird für Abonnent*­innen von RTL+ am 15. Juni verfügbar sein – danach folgt jede Woche eine weitere Folge.



Gay Gossip und Altlasten



"Jetzt gayt's richtig los: Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Ga(y)mes", das verspricht RTL für den Spin-off. Bei Dates "in wahrhaft paradiesischer Kulisse und bei heißen Temperaturen" lernen sich die insgesamt 17 Boys im Alter von 23 bis 36 Jahren (teilweise neu) kennen. Dabei werden laut dem Kölner Privatsender folgende Fragen beantwortet: "Wer zieht sich für intime Zweisamkeit in die Charming Suite zurück? Welches Couple überzeugt als Dreamteam in den Ga(y)mes? Wer liefert den hottesten Gay Gossip? Wer hatte schon vor der Show ein Techtelmechtel? Und welche Boys haben noch Altlasten zu klären?"

Einige Regeln bleiben wie bei "Prince Charming", auch wenn es in dieser Version keinen Prinzen geben wird. Jeder sogenannte Charming Boy, der am Ende einer Gentlemen's Night keine Krawatte bekommen hat und damit kein Teil eines Couples ist, muss die Villa verlassen. Die beiden Männer, bei denen bis zum Ende die Funken sprühen, werden den Titel "Charming Couple 2023" gewinnen und nehmen 10.000 Euro mit nach Hause. (dk)

Mehr Infos zum Ablauf der Show



In Show 1 ziehen diese Singles ein:

Allstars: Aaron und Martin (Staffel 1), Kevin und Jan (Staffel 3), Philippe und Tim (Staffel 4)

Newcomer: Pitzi, Sebastian, Rudi

In den weiteren Shows folgen:

Allstars: Gino und Jan Maik (Staffel 2), Maurice (Staffel 3), Basti (Staffel 4)

Newcomer: Leon, Lukas, Nik, Vladi