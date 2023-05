Berliner Aids-Hilfe sucht Finanzbuchhalter*in (m/w/d)

Heute, 04:15h - 2 Min.

Für unsere Finanzbuchhaltung / Personalverwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine*n Mitarbeiter*in für 39,4 Stunden / Woche, angelehnt an TV-L 9b.



Die Stelle unterstützt die Geschäftsführung im Bereich Finanzen und Personal und ist insbesondere für die laufenden Geschäftsvorgänge, den Zahlungsverkehr, die Buchführung und Personalverwaltung zuständig.



Die Berliner Aids-Hilfe e.V. wurde 1985 als gemeinnütziger Verein gegründet. Das Ziel der Vereinsarbeit ist es, Berliner*­innen eine informierte Haltung im Umgang mit HIV, sexuell übertragbaren Infektionen und dem Leben mit HIV zu ermöglichen. Sie berät Menschen mit HIV und/oder Aids. Der Stigmatisierung und Diskriminierung HIV-positiver Menschen tritt die Berliner Aids-Hilfe parteiisch und solidarisch entgegen. In der Berliner Aids-Hilfe sind 41 hauptamtliche und ca. 150 ehrenamtliche Mitarbeitende beschäftigt. Rund 200 Vereinsmitglieder unterstützen die Berliner Aids-Hilfe finanziell und ideell.



Aufgaben:



Buchhaltung

● Kontierung und Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle

● Kostenstellenbuchhaltung/Projektbudgetierung und Controlling

● Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

● Bearbeitung eingehender und Erstellung ausgehender Rechnungen

● Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen

● Erstellung von Monatsberichten

● Vorbereitung von Jahresabschlüssen

● Drittmittelverwaltung: Bearbeitung von Zuwendungsanträgen, -bescheiden, Mittelabrufen sowie Projektabrechnungen

● Umsetzung bzw. Vorbereitung der jährlichen Meldungen für VGB und Künstlersozialkasse

● Prüfung der Unterlagen zur Wertermittlung von Sachzuwendungen

● Implementierung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie



Personalverwaltung

● Vorbereitung und Controlling der Gehaltszahlungen in Zusammenarbeit mit dem externen Personalbüro

● Führung der Personalakten

● Vorbereitung von Arbeits-, Werk- und Praktikant*­innenverträgen

● Bearbeitung der Zeiterfassung, Krankmeldungen und Urlaubsanträge

● Ausstellung von Bescheinigungen für Behörden



Ihr Profil



● Abgeschlossenes Studium der BWL oder vergleichbare Qualifikation

● Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung

● Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben (z.B. GOB, HGB, AO, UstG) für die Finanzbuchhaltung

● Sehr gute Kenntnisse von relevanten haushaltsrechtlichen Vorschriften wie der LHO, ANBest-P, UVgO sowie Vereinsrecht

● Sicherer Umgang mit DATEV oder einer vergleichbaren Finanzbuchhaltungssoftware

● Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel

● Selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

● Verantwortungsbewusstsein und gutes Zeitmanagement

● Kommunikationstärke und Teamfähigkeit



Wir bieten:



● Strukturierte Einarbeitung

● Teamanbindung in einem multiprofessionellen Team

● Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten

● Flache Hierarchien

● 30 Urlaubstage, flexible Arbeitszeitorganisation / Urlaub in den ersten 6 Monaten möglich

● Eine Vergütung, die sich am TVL E9 orientiert

● Arbeitgeberzuschuss zum Firmenticket



Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Personen, die mit HIV leben, mit Migrationserfahrung oder familiärer Migrationsgeschichte, Trans* und Menschen mit Behinderungen.



Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Kopie des höchsten Bildungsabschlusses) mit Angabe des nächstmögliches Eintrittsdatum spätestens zum 15.06.2023 an die Geschäftsführung Prof. Dr. Blaise Feret-Pokos, , (in einem Anhang, kleiner als 5 MB)