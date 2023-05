Berliner Aids-Hilfe sucht Referent*in für Frauen und Trans* und Selbsthilfekoordination (w/m/d)

Heute, 04:14h - 2 Min.

Referent*in für Frauen und Trans* und Selbsthilfekoordination (w/m/d) im Umfang von 29,55 Wochenstunden (75 Prozent RAZ)



Die Berliner Aids-Hilfe e.V. wurde 1985 als gemeinnütziger Verein gegründet. Das Ziel der Vereinsarbeit ist es, Berliner*­innen eine informierte Haltung im Umgang mit HIV, sexuell übertragbaren Infektionen und dem Leben mit HIV zu ermöglichen. Sie berät Menschen mit HIV und/oder Aids. Der Stigmatisierung und Diskriminierung HIV-positiver Menschen tritt die Berliner Aids-Hilfe parteiisch und solidarisch entgegen. In der Berliner Aids-Hilfe sind 41 hauptamtliche und ca. 150 ehrenamtliche Mitarbeitende beschäftigt. Rund 200 Vereinsmitglieder unterstützen die Berliner Aids-Hilfe finanziell und ideell.



Die Stelle umfasst folgende Aufgaben:



● Psychosoziale Beratung zum Leben mit HIV, sowie zu bestehenden Behandlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung spezieller Lebenslagen von Frauen und Trans*

● Förderung des Empowerments und Stärkung der Partizipation von Frauen und Trans* in der Berliner Aids-Hilfe und im Berliner Netzwerk der Versorgung von Menschen mit HIV / Hepatitis

● Allgemeine Förderung von Selbsthilfeaktivitäten in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen

● Beratung zu sozialrechtlichen Fragen

● Beratung zu Themen wie Kinderwunsch und Familienhilfen

● Koordination und Weiterentwicklung frauen- und trans*spezifischer gesundheitsförderlicher Angebote

● Entwicklung weiterer Angebote für Frauen mit Migrationshintergrund

● Koordination individueller Hilfen, z.B. Organisation für Arzt-, Behörden-, RA-Termine

● Stiftungsanträge

● Entwicklung, Anleitung und Unterstützung ehrenamtlicher Angebote für Frauen und Trans* in enger Zusammenarbeit mit der Ehrenamtskoordinator*in

● Planung und Durchführung von Frauen- und Mutter-Kind-Reisen

● Fortbildungen für Multiplikator*­innen (soziale Träger, Kitas, Mutter-Kind-Einrichtungen, Pflegeschüler*­innen) zu den Themen Leben mit HIV



Sie sollten mitbringen:



● Abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten oder vergleichbare Qualifikation

● Sehr gute Kenntnisse zu HIV/Hepatitis /sexuell übertragbaren Infektionen

● Kenntnisse im Bereich der Selbsthilfeförderung

● Sehr gute Kenntnisse zur Lebenssituation von Menschen insbesondere von Frauen und Trans* mit HIV in Deutschland

● Kenntnisse zur Situation migrierter Menschen mit HIV

● Kenntnisse zu den Sozialgesetzbüchern II und XII

● Teamfähigkeit

● Freude an selbständiger Arbeit

● Freude an konzeptioneller Arbeit

● Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch

● gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch erwünscht



Wir bieten



● Strukturierte Einarbeitung

● Teamanbindung in einem multiprofessionellen Team

● Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten

● Regelmäßige Supervision

● Flache Hierarchien

● Flexible Arbeitszeitorganisation / Urlaub in den ersten 6 Monaten möglich

● Eine Vergütung, die sich am TVL EG 9 orientiert

● Arbeitgeberzuschuss zum Firmenticket



Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit HIV und/oder von Menschen mit Migrationshintergrund.



Bei Interesse senden Sie bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen (zusammengefasst in einer PDF-Datei, kleiner als 5 MB) zeitnah, spätestens bis zum 15.06.2023 an die Geschäftsführung Prof. Dr. Blaise Feret-Pokos,