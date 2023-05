AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Person für Asylverfahrensberatung von queeren Geflüchteten (w/m/d)

Heute, 04:26h - 2 Min.

Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen unterschiedlicher Zielgruppen.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Person für die



Asylverfahrensberatung von queeren Geflüchteten (w/m/d)

(Stellenumfang 100%)



Die Stelle ist auf mehrere Jahre angelegt, unterliegt jedoch dem Vorbehalt einer jährlichen Haushaltsgenehmigung.



Arbeitsfelder:

● Asylrechtliche Beratung von LSBTIQ* Geflüchteten vor der Anhörung und Begleitung zum Anhörungstermin

● Information über die aktuelle Rechtslage und die Wege im Asylverfahren

● Beratung bei asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen

● Beratung im Dublinverfahren, Wideraufnahmeverfahren, Asylfolgeanträge



Sie bringen mit:

● Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Pädagogik, Sozialwissenschaft oder einen vergleichbaren Abschluss

● Beratungskompetenz

● Feldkompetenz im LSBTIQ*- Zusammenhang

● Erfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen

● Kenntnisse im Asylrecht

● Gute Englischkenntnisse sowie möglichst Kenntnisse in mindestens einer weiteren Fremdsprache

● Wünschenswert wäre ein PKW-Führerschein



Wir bieten:

● Vergütung nach TVöD

● Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabengebiet

● Ein kollegiales Team sowie ein gutes Arbeitsklima

● Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie Supervisionen

● Flexible Arbeitszeiten



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: , AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Herbert Drexler, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main.