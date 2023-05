Elliot Page: Als Kind fehlte mir die Sichtbarkeit von trans Menschen

Elliot Page im November 2022 bei einer Gala in Los Angeles (Bild: IMAGO / Cover-Images)

Heute, 08:43h - 1 Min.

Hollywoodstar Elliot Page ("Juno", "Inception") möchte neben sich mehr trans Menschen in der Öffentlichkeit sehen. "Ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns repräsentiert fühlen und uns selbst sehen. Das hatte ich als Kind nicht", sagte der 36-Jährige, der Ende 2020 sein Coming-out als trans Mann hatte, dem "People"-Magazin.



Der Kanadier verwies auf Probleme, vor denen viele trans Menschen auch heute noch ständen: So seien sie überproportional häufig arbeitslos und von Obdachlosigkeit betroffen und würden in der Gesundheitsversorgung benachteiligt. "Meine Erfahrung als trans Person und dieses Leben, das ich führe, und das Privileg, das ich habe, entsprechen nicht der Realität der meisten trans Leben."



Doch auch er habe schwere Momente durchmachen müssen, berichtet der Kanadier. "Ich habe das Gefühl, dass ich es in vielerlei Hinsicht kaum geschafft habe. Aber heute bin ich einfach ich selbst und dankbar, dass ich hier bin und lebe und einen Schritt nach dem anderen mache." Am 6. Juni erscheinen Pages Memoiren "Pageboy" (queer.de berichtete). (cw/dpa)