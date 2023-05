Wiesbaden: Festnahme bei erneutem Vandalismus an Regenbogen-Zebrastreifen

Der Zebrastreifen nach dem zweiten Vandalismus in Folge, die Lupe zeigt ihn in voller Länge (Bild: VelsPol Hessen e.V.)

Ein von der Stadt Wiesbaden zum CSD angebrachter Regenbogen an einem Zebrastreifen in der Burgstraße ist auch in der zweiten Nacht seit seiner Einweihung beschädigt wurden. In der Nacht zum Freitag ist es der Polizei allerdings mithilfe zweier Zeugen gelungen, einen 18-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.



Wie die Wiesbadener Polizei mitteilte, beobachteten die beiden Zeugen gegen Mitternacht Personen beim Besprühen der bunten Streifen und verständigten die Polizei. Durch eine Streife konnten in unmittelbarer Tatortnähe drei verdächtige Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei habe es sich um zwei 20-jährige Männer aus Wiesbaden und um einen 18-jährigen Wiesbadener gehandelt.



Der 18-Jährige, welcher zuvor erfolglos versucht habe, sich der Kontrolle zu entziehen, habe der Streife gegenüber schließlich die Tat eingeräumt. Er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Die Polizei habe zudem zwei Sprühdosen mit schwarzer Farbe aufgefunden und sichergestellt.

Als Motiv könne ein queerfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter. Die beiden anderen kontrollierten Personen seien mangels konkreten Tatverdachtes vor Ort entlassen worden. Der Staatsschutz der Wiesbadener Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.



Die Stadt hatte die Markierungen, jeweils ein Regenbogen seitlich des Zebrastreifens, erst am Mittwoch angebracht – Anlass ist der Wiesbadener CSD, der am Samstag unter dem Motto "Europa bleibt bunt!" stattfinden wird. Bereits in der Nacht zum Donnerstag war er von Unbekannten ebenfalls in schwarzer Farbe besprüht worden (queer.de berichtete).



Das ist der Grund, warum wir am 27.05. auf die Straßen gehen und für Akzeptanz und Sichtbarkeit demonstrieren. #csd #akzeptanz #toleranz #sichbarkeit #pride #humanrights #queer #lgbt #lgbtq Posted by CSD Wiesbaden on Thursday, May 25, 2023

| Facebook / CSD Wiesbaden | Reaktion des CSD nach dem Vandalismus der ersten Nacht

Die Polizei wies am Freitag noch darauf hin, dass Hinweise auch bei der LSBT*IQ-Ansprechstelle des Polizeipräsidiums Westhessen persönlich abgegeben werden könnten. Im Rahmen des CSD in der Landeshauptstadt werde am Samstag auch ein Präventionsstand auf dem Schlachthofgelände eingerichtet. (nb/pm)



Nachtrag: Für Aufregung sorgten am Freitag auch Instagram-Videos eines Torwarts des SV Wiesbaden 1899, der den Vandalismus begrüßte und unter queerfeindlichen Ausbrüchen weiteren einforderte. Mehr in diesem Bericht.