Das queer.de-Poster ist da!

Heute, 06:13h - 2 Min.

Seit vielen Jahren reden wir in unseren Redaktionskonferenzen darüber, dass wir endlich mal schöne Header-Bilder für unsere Social-Media-Profile brauchen. Leichter gesagt als getan. Ein einzigartiges Motiv, das die Vielfalt der Community ebenso widerspiegelt wie unseren Einsatz für LGBTI-Rechte, ist in einer klassischen Bilddatenbank nicht zu finden. Auch ein Foto vom CSD kommt nicht in Frage – da bräuchten wir das Einverständnis aller abgebildeten Personen.



So kamen wir auf die Idee, Rory Midhani zu fragen. Der in Berlin lebende Künstler und Illustrator, der in seinen oft verspielten Motiven queere Menschen zeigt, die ihr Leben lustvoll genießen, war uns schon seit langem aufgefallen. Seine Kunstwerke wurden in Publikationen und Ausstellungen in ganz Europa und Nordamerika gezeigt. Zu seinen bisherigen Kunden gehören u.a. "Buzzfeed", "Medium", "Folx Health", "Transgender Europe", "Flow Magazine", "Curve", "Siegessäule", "Planned Parenthood" und "Autostraddle".

In diesem Jahr wird queer.de 20 Jahre alt

Rorys erste Entwürfe haben uns so begeistert, dass wir auf die Idee kamen, das Motiv nicht nur für Facebook, Twitter und Co. zu nutzen, sondern auch als Poster anzubieten. Dafür gibt es auch einen schönen Anlass: Am 1. Oktober 2023 feiern wir schließlich den 20. Geburtstag unseres Portals.



Macht sich doch ganz gut im Wohnzimmer, oder? (Bild: Printler)

Über den Online-Dienstleister Printler kann das queer.de-Poster in verschiedenen Größen, mit und ohne Rand und auf Wunsch auch mit Rahmen erworben werden. Jede Bestellung unterstützt die Arbeit unserer Redaktion. Ganz wichtig: Wer bis zum 31. Mai 2023 beim Check-out den Code MAYART20197 eingibt, erhält 30 Prozent Rabatt.

Auf unseren Profilen bei Facebook, Twitter und Mastodon ist das Motiv von Rory Midhani seit heute natürlich auch zu sehen.