"Barbie"-Film: Hochkarätiger Soundtrack mit Nicki Minaj und Dua Lipa

Heute, 06:30h

Passend zur Veröffentlichung des neuen "Barbie"-Trailers (Kinostart 20. Juli) ist am Freitag auch der Soundtrack zu der quietschbunten Komödie angeteasert worden.



Das Line-up des Albums kann sich genauso sehen lassen, wie die beiden Hauptdarsteller*innen Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (32). Unter den Künstler*innen, die brandneue Tracks beisteuern, finden sich Namen wie Dua Lipa (27), Nicki Minaj (40), Lizzo (35), Ice Spice (23) und Charli XCX (30). Sogar Ryan Gosling ist mit einem Song – gesungen in der Rolle seines Charakters Ken – auf der Tracklist vertreten.

Soundtrack-Produzent Mark Ronson

Produziert wurde der Soundtrack von dem Star-Produzenten und siebenfachen Grammy-Gewinner Mark Ronson (47). Das komplette Album soll am Tag nach dem Kinostart, am 21. Juli, in den Handel kommen.

Um die Barbie-Fans auf den kommenden Filmstart einzustimmen, wurde am 26. Mai bereits eine erste Single veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den energiegeladenen Song "Dance The Night" von Dua Lipa. (cw/spot)