Von der Familie bedroht, in der Community beschimpft

Wer queer ist und an Allah glaubt, gerät häufig in schwere innere Konflikte. Oft in traditionellen Familienstrukturen verhaftet, leben queere Muslim*innen häufig ein Doppelleben. Zudem sind sie oft Anfeindungen ausgesetzt. Betroffene berichten: Warum ist Homo- und Transfeindlichkeit in vielen muslimischen Communities verbreitet? Wer steckt hinter dem Hass, der von Islamisten im Netz geschürt wird? Der Film "Verbotene Liebe? Queere Muslime, bedroht und beschimpft" von Eric Beres und Claudia Kaffanke am Dienstag, den 30. Mai 2023, ab 21.45 Uhr im Ersten geht diesen Fragen nach.



Baroudi hat den Hass seiner Familie auf sich gezogen. Er ging eine Beziehung mit einem Mann ein, liebt aber auch seinen Gott. Nun müsse er um sein Leben fürchten, berichtet er im Film.



Sie leben häufig ein Doppelleben



Viele queere Muslim*innen in Deutschland sind Ausgrenzungen und Drohungen ausgesetzt. Oft in traditionellen Familienstrukturen verhaftet, leben sie häufig ein Doppelleben. Neue Umfragen zeigen, dass unter konservativen Muslim*innen die Abneigung gegen Homosexualität besonders ausgeprägt ist. Gerechtfertigt wird dies oft mit dem Islam, der Homosexualität angeblich als Sünde ansehe. Islamistische Influencer*innen hetzen gegen sexuelle Vielfalt. Welche jungen Menschen folgen solchen Profilen? Was tun Moscheegemeinden dagegen?



Selbst in der queeren Community fühlen sich LGBTI-Muslimin*innen oft nicht akzeptiert und sehen sich Rassismus ausgesetzt. Der Film von "Report Mainz" fragt: Wie kommen sie in diesem Spannungsfeld klar? Was müssen Politik, Gesellschaft und muslimische Communities tun, damit sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Menschenrecht akzeptiert wird? (cw/pm)