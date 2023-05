Akademie Waldschlösschen sucht Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit und Content- und Social-Media-Management

Heute, 04:47h - 2 Min.

Die Akademie Waldschlösschen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit und Content- und Social-Media-Management (m/w/d/k.A)



innerhalb des Kompetenznetzwerks zum Abbau von Homo­sexuellen- und Trans*feindlichkeit des Bundesprogramms "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).



Deine Aufgaben umfassen insbesondere:

● Konzeption einer Strategie für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung und der Projekte und Veranstaltungen im Rahmen des Kompetenznetzwerks

● die selbstständige Erstellung des zielgruppengerechten und plattformspezifischen Contents in deutscher und englischer Sprache

● die eigenverantwortliche Umsetzung unserer Social-Media-Strategie durch neue Inhalte, Formate und Konzepte

● die Weiterentwicklung unserer Kommunikationskonzepte in enger Kooperation mit dem Leiter und unserer Agentur

● das redaktionelle Management unserer Social-Media-Accounts und der Website mit dem Fokus auf organische Reichweite

● die crossmediale Kommunikation und Bewerbung von Veranstaltungen, die im Rahmen des Kompetenznetzwerks sattfinden

● die Schlussredaktion für Texte aus den Arbeitsbereichen der Stiftung und des Kompetenznetzwerks

● der Aufbau und die Pflege von Medienkontakten; Platzierung und Vermittlung von Beiträgen

● Konzeption und Umsetzung von Kommunikations- und Pressekampagnen



Du bringst mit:

● ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Journalismus oder mit relevantem Bezug (zum Beispiel Kommunikationswissenschaften, Public Relations/ Öffentlichkeitsarbeit)

● einschlägige Erfahrungen im professionellen Umgang mit den üblichen Social-Media-Plattformen (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube..)

● Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen, Newsletter-Tools sowie Social-Media-Management-Tools

● Kenntnisse in Grafik-, Web- und/oder Videodesign

● sehr gute Ausdrucksfähigkeit und Stilsicherheit in der deutschen und englischen Sprache

● ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

● eine Vertrautheit mit den Lebensrealitäten von queeren Menschen

● Du identifizierst dich mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen



Was dich bei uns erwartet:

● ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem freundlichen und engagierten Team

● ein vielseitiges Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem Profil

● Vernetzung mit Expert*­innen in eigener Sache aus verschiedenen queeren Communities

● Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen



Es handelt sich um eine 30 Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TV-L (Entgeltgruppe E 12) Die Stelle ist befristet bis 31.12.2024, eine Fortführung wird angestrebt.



Bewerbungsschluss: 23.06.2023



Wir wertschätzen Vielfalt. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.



Bewerbungen – vorzugsweise per E-Mail in einer Datei – mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 23.06.23 an:



Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch entstehen.