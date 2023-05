Hannover: Beratungsstelle Osterstraße sucht Sozialpädagog*in

Heute, 13:13h - 1 Min.

Die Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V. (Beratungsstelle Osterstraße) sucht zum 01.Juli 2023



Sozialpädagog*in



mit qualifizierter beraterischer / therapeutischer Zusatzausbildung im Umfang von 24h / wöchentlich.



Ihre Aufgaben u.a.:

● Einzel-, Paar- und Familienberatung

● Jugendberatung, Erziehungsberatung

● Queere Beratung

● Schwangeren- u. Schwangerschaftskonfliktberatung

● Fachberatung und Fortbildung

● Durchführung von Sprechstunden zum Erstkontakt

● Netzwerkarbeit

● konzeptionelle Arbeit

● Präventionsarbeit



Voraussetzungen:

● Hochschulabschluss in den Bereichen soziale Arbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation

● Qualifizierte beraterische/therapeutische Zusatzausbildung

● Fachliche sowie Erfahrungskompetenzen zur Lebenswirklichkeit von Menschen mit LSBTIQ*-Identität



Wir bieten:

● Vergütung gemäß Arbeitsrichtlinien des Trägers

● Regelmäßige Intervision und externe Supervision

● Betriebliche Zusatzversorgung

● Gutes und kollegiales Arbeitsklima



Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts, mit Migrationsgeschichte und/oder besonders aus queeren Lebenszusammenhängen.



Bewerbungen bitte per Email an:



Beratungsstelle Osterstraße

Osterstraße 57

30159 Hannover