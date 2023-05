RTL entsetzt über Fan-Homophobie: "Wir sind fassungslos"

Heute, 16:01h - 2 Min.

"Ihr Lieben, wir sind fassungslos, weil wir in einer eigentlich aufgeklärten Zeit immer noch gegen Hate-Kommentare ankämpfen müssen, die respektloser nicht sein könnten." Das ist die Reaktion des offiziellen Instagram-Profils der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Hassbotschaften.



Hintergrund war eine Geschichte um die schwule Figur Moritz Bode (Lennart Borchert), dem das Schicksal in den zuletzt ausgestrahlten Folgen schwer mitgespielt hat. Seine Schwester ist verschwunden, er hat Liebeskummer – und flüchtet sich dann in seinen Escort-Job. Doch dort betäubt ihn ein Kunde mit K.o.-Tropfen und vergewaltigt ihn. Auf der offiziellen Instagram-Präsenz der Serie gaben viele Moritz selbst die Schuld an der Tat oder äußerten sich homosexuellenfeindlich.



RTL hat inzwischen die diskriminierenden Äußerungen gelöscht und erklärt: "Die Story rund um Moritz erhitzt die Gemüter. Ihr sollt und dürft diskutieren, dafür sind wir hier. Aber homophobe Aussagen und vor allem eine sehr laute Schar an Menschen, die von 'selbst Schuld' beim Thema K.o.-Tropfen sprechen, können, wollen und werden wir hier nicht dulden." Bei derartigen Taten sei der einzig Schuldige "immer der Täter oder die Täterin, niemals das Opfer!", stellte RTL klar.

"Wir behalten uns vor, einzelne Personen zu blockieren"

Nun würden Konsequenzen gezogen: "Aus dieser Konsequenz behalten wir uns vor, Kommentarspalten zu sperren, wenn es aus unserer Sicht zu viel wird, und einzelne Personen zu blockieren. An alle, die dagegen halten: Danke, dass ihr aufklärt und zurecht weist. Bitte bleibt respektvoll!"



Der inzwischen 23-jährige Lennart Borchert spielt bereits seit drei Jahren Moritz in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Kurz nach seinem Start in der Serie outete sich Moritz Ende Juni 2020 (queer.de berichtete).



"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft wochentäglich um 19.40 Uhr bei RTL. Bereits zuvor werden neue Folgen im kostenpflichtigen Teil des Streamingportals RTL+ gezeigt. Die seit 1992 laufende Soap zählt zu den Goldeseln des Medienunternehmens mit Sitz in Luxemburg und Köln, weil sie relativ billig zu produzieren ist und gleichzeitig bis heute Spitzenquoten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. (cw)