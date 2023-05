Ben Platt und Noah Galvin verloben sich zum zweiten Mal

Heute, 14:57h - 2 Min.

Der 29-jährige US-Schauspieler Ben Platt hatte seinem gleichaltrigen Liebsten Noah Galvin bereits im November 2022 einen Heiratsantrag gemacht – und zwar erfolgreich (queer.de berichtete). Doch an Galvin nagte offenbar, dass er nicht selbst nicht der Fragesteller war – also holte er dies am Pfingstmontag einfach nach. In "Instagram Stories" ließ das Hollywood-Paar die Öffentlichkeit an dem Zweitantrag teilhaben.



"Er hat auch einen Antrag gestellt", schrieb Platt etwa und veröffentlichte dazu ein Bild, das einen neuen Ring an seinem Ringfinger zeigt.



(Bild: Instagram Stories / Ben Platt)

Dazu veröffentlichte Platt auch ein Bild, in dem er mit einem Partyhut und einer Schärpe mit der Aufschrift "Bräutigam" zu sehen ist.

Labradoodle unterstützte Galvin beim Antrag



George machte beim Antrag mit (Bild: Instagram Stories / Ben Platt)

Beim Antrag wurde Galvin vom gemeinsame Labradoodle George unterstützt: "George hat gefragt", schrieb das Paar auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Bild, das den Hund mit einer Rose im Maul zeigt. Platt fügte an: "Ich habe 'Ja' gesagt".



Beide Schauspieler begannen ihre Karriere im Theater, sind aber seit Jahren in vielen international bekannten TV- und Filmproduktionen dabei. Galvin erhielt etwa seine erste Hauptrolle in der 29-teiligen Coming-out-Serie "The Real O'Neals" (2016-2017), gegen die christliche Fundamentalist*­innen damals protestierten (queer.de berichtete). Später übernahm er die Rolle des Dr. Asher Wolke in der erfolgreichen US-Krankenhausserie "The Good Doctor".



Ben Platt ist aus Filmen wie "Pitch Perfect" (2012/2015) und "Der schlimmste Tag im Leben" (2022) oder Serien wie "The Politician" (2019) bekannt. Seinen Verlobten lernte er im Broadway-Musical "Dear Evan Hansen" kennen, in dem beide nacheinander die titelgebende Hauptrolle spielten. Sie machten ihre Beziehung während der gemeinsame Corona-Quarantäne 2020 publik (queer.de berichtete).



Ab Mitte Juli werden Platt und Galvin in den US-Kinos gemeinsam in der neuen Komödie "Theater Camp" zu sehen sein. Noch ist unklar, wann der Film in Deutschland anläuft. (dk)