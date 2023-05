Handball-Profi Lucas Krzikalla wird Botschafter beim CSD Leipzig

Heute, 17:15h - 2 Min.

Ein knappes Dreivierteljahr nach seinem Coming-out übernimmt Handball-Star Lucas Krzikalla einen wichtigen Posten in der queeren Community: Der 29-Jährige wird dieses Jahr Botschafter des CSD Leipzig. Das teilten die Organisator*­innen des sächsischen Pride-Events am Mittwoch mit. Neben dem Handballer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig wird auch die Dokumentarfilmerin Barbara Wallbraun Botschafterin des CSDs.



"Die Zukunft des Sports wird von Diversität und Inklusion geprägt. 'Queer' zu sein, ist die gesellschaftliche Realität", erklärte Krzikalla zu seinem Engagement. "Wir sind nicht eindimensional, jeder von uns ist individuell und einzigartig, vielfältig und verschieden – und das find ich großartig! Und genauso sollten wir es auch hinaus in die Welt tragen. Getreu des diesjährigen Mottos des CSD Leipzig: 'the future is queer!'". Eine queere Zukunft werde aber nur erreicht, "wenn wir alle gemeinsam an einen Strang ziehen und uns weiter für unsere Sichtbarkeit und Rechte einsetzen und kämpfen, auch gern über die Landesgrenze hinaus".



Die vollständigen Grußworte findet ihr auf unserer Website ? in Bio Wir freuen uns sehr, dass wir mit Barbara Wallbraun...

Am Samstag wird Krzikalla bei "Inside CSD Leipzig – der Podcast" zu Wort kommen. Er wird wie auch Botschafterin Wallbraun bei anderen Events dabei sein – unter anderem treten die Botschafter*­innen bei der zentralen Kundgebung am 15. Juli auf dem Augustusplatz auf.

Krzikalla, der seit 2012 für den führenden Leipziger Handballclub spielt, hatte sich im Frühherbst 2022 als schwul geoutet und seinen Freund vorgestellt (queer.de berichtete). Er hoffte damals, dass er mit diesem Schritt den Weg für andere Coming-outs freimachen könne.



Für sein Coming-out erhielt er viel Zustimmung, aber auch einige Ablehnung in sozialen Netzwerken und von der in Sachsen besonders starken AfD. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst äußerte die Vermutung, dass das Volk mit dem Schritt umerzogen werden solle (queer.de berichtete). (dk)