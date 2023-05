Heute, 17:23h - 5 Min.

Vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass die Polizei im nordrhein-westfälischen Herne einen queer­feindlichen Übergriff auf einen 22-jährigen Bi­sexuellen verschwieg. Der Grund: Sie hatte queer­feindliche Bedenken gegen eine Öffentlichkeitsberichterstattung (queer.de berichtete).



Nun kritisieren die Herner Linken sowie der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft DIE LINKE.queer, Frank Laubenburg, die Beamten der 157.000-Einwohner*­innen-Großstadt. Die verteidigten sich indes gegenüber queer.de: Nicht allein der Schutz davor, dass Dritten die Bisexualität des Geschädigten bekannt werden könnte, habe die Entscheidung gegen eine Berichterstattung beeinflusst.

Begründung für fehlenden Zeug*innenaufruf "dümmer, als die Polizei erlaubt"

Bekannt geworden war der Fall, der sich bereits am 17. Juni 2022 nach dem Herner CSD ereignet hatte, weil die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" bei der örtlichen Polizei nach politisch motivierten Straftaten im Vorjahr gefragt hatte. Die Beamten hatten daraufhin erstmals den Übergriff mitgeteilt und zur damaligen Nichtveröffentlichung erklärt, dass die sexuelle Identität eines Menschen "zum absoluten Kernbereich der Privatsphäre" gehöre. Eine Öffentlichkeitsarbeit im engem zeitlichen Kontext zur Tatzeitsei sei zudem "aus Gründen des Opferschutzes besonders sorgfältig abzuwägen, um Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen, da gegebenenfalls Dritte Rückschlüsse zur Identität des Geschädigten ziehen könnten".



Die Sprecher*innen des Kreisverbandes der Linken von Herne/Wanne-Eickel, Rosa Mühlstrasser und Patrick Gawliczek, sowie der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft "Die Linke.queer", Frank Laubenburg, zeigen sich von der Entscheidung gegen die Öffentlichkeitsberichterstattung empört: "Das Verschweigen des Übergriffs in Herne durch die Polizei war im Ergebnis reiner Täterschutz. Es ist aufzuklären, ob dies aus politischen Gründen oder aus Inkompetenz erfolgte." Es sei perfide und "dümmer, als die Polizei erlaubt", wenn die Beamten angeben, auf die Berichterstattung verzichtet zu haben, um das Opfer des Angriffs zu schützen.



Wenn am Tag des CSD am Bahnhof ein Mensch aus offensichtlich queerfeindlicher Motivation heraus von mehreren Personen angegriffen werde, müssten Zeug*innen und Hinweisgeber*innen gesucht werden. Gerade zum CSD reisten Menschen aus unterschiedlichen Städten mit der Bahn an und ab. Beim Thema der queerfeindlichen Gewalt gebe es bei den CSD-Besucher*innen zudem eine hohe Sensibilität. "Eine Veröffentlichung zum Tatgeschehen hätte sehr wahrscheinlich zu Hinweisen auf die Gruppe der Täter geführt, zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass es vor der queerfeindlichen Gewalttat Belästigungen oder Pöbeleien gegenüber anderen Gästen des CSD durch dieselbe Gruppe gegeben hat."



Die Begründung der Polizei leuchtet den linken Bundes- und Lokalpolitiker*innen abseits ihrer Kritik auch gar nicht ein. Die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung des Opfers seien "vollkommen irrelevant". Sie hätten darum in einer Pressemitteilung oder einem Fahndungsaufruf ebenso wenig erwähnt werden müssen wie der Wohnort. Gesucht werden müsse nach den Täter*innen. Und: Queerfeindliche Gewalt könne "jeden Menschen treffen, der von Täter*innen für queer gehalten wird". Egal, ob das zutreffend sei oder nicht.



Fall als Beispiel für problematisches Gedankengut in NRW-Polizei gewertet



Geht es nach den Linken, dann scheinen die in den Vorgang verwickelten Beamt*innen "eine nicht-heterosexuelle Orientierung für einen Makel zu halten" und den queerfeindlichen Übergriff nicht ernst zu nehmen. Auch wegen rassistischer und queerfeindlicher Chatgruppen von Polizist*innen im Bundesland und der kürzlichen Entlassung einer renommierten Dozentin einer Polizeihochschule im benachbarten Gelsenkirchen, die auf einen "braunen Dreck" in Polizeibehörden hingewiesen hatte, dürfe nun nicht zur Tagesordnung übergegangen werden.



Das gelte auch besonders vor dem Hintergrund, dass "die örtliche Polizei bereits zuvor einen anderen queerfeindlichen und brutalen Übergriff nicht als solchen, sondern als "Streit" dargestellt hatte", so Laubenburg, Mühlstrasser und Gawliczek. Gemeint ist die Beinahe-Tötung der damals 15-jährigen Jess aus Herne, die mutmaßlich aus Transfeindlichkeit verprügelt worden war (queer.de berichtete). Die Genoss*innen fordern deshalb polizeiunabhängige Beratungsstellen für Opfer queerfeindlicher und rassistischer Gewalt, bei denen die Berater*innen "der Kumpanei mit Tätern unverdächtig sind". Anders ausgedrückt: Bei Polizeibeamt*innen könne man nie wissen, ob die die queerfeindlichen oder rassistischen Übergriffe nicht heimlich irgendwie berechtigt fänden.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Polizei Bochum verteidigt Vorgehen

Der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim für Herne zuständigen Polizeipräsidium Bochum, Frank Lemanis, verteidigte das polizeiliche Vorgehen indes gegenüber queer.de. Im Präsidium habe man im Jahr 2022 mit 195.000 Einsätzen und 52.300 Straftaten zu tun gehabt, darunter fast 5.500 Körperverletzungsdelikte. Man könne diese nicht alle veröffentlichen. Trotzdem fänden "auch individuelle Einzelabwägungen statt, die dann unter Umständen in eine Veröffentlichung münden". Die Motivlage etwa spiele auch eine Rolle. Das gelte "bei herausragenden Sachverhalten und solchen, bei denen Zeugenaufrufe aussichtsreich sind".



Neben den Ermittlungen sei eine Veröffentlichung unmittelbar nach der Tat aus polizeilicher Sicht nicht zielführend erschienen – "losgelöst davon, dass die sexuelle Ausrichtung eines Menschen zum absoluten Kernbereich der Privatsphäre gehört und hinsichtlich der expliziten Benennung in der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit zudem einer besonderen Abwägung" bedürfe. Zudem habe das Opfer "nach meinem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen" aufgewiesen.



Als Korrektur der bisherigen Angaben, wonach der Schutz des Geschädigten vor einem Fremdouting bei der Entscheidung gegen eine Berichterstattung eine Rolle gespielt habe, soll die Angabe aber laut Lemanis nicht zu verstehen sein. Die Gründe, die gegen eine Berichterstattung unmittelbar nach der Tat führten, seien "mehrdimensionaler" gewesen, antwortete er auf Rückfrage. Die Berichterstattungen in den Medien über die polizeiliche Pressearbeit verfolge man aber "sehr aufmerksam". Die Polizist*innen zögen "selbstverständlich daraus unsere Lehren". (jk)