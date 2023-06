AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Empfangsmitarbeiter*in (m/w/d)

Heute, 10:06h - 1 Min.

Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (AHF) ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen unterschiedlicher Zielgruppen.



Für das Projekt Maincheck – Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit sowie für die Geschäftsstelle der AHF suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n verantwortungsvolle*n und kooperative*n



Empfangsmitarbeiter*in (m/w/d)

(Stellenumfang 50%)



Die Stelle ist zunächst befristet auf 2 Jahre.



Arbeitsfelder:

● Telefondienst

● Terminvereinbarungen mit einem internen Buchungssystem

● Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung inkl. E-Mail-Anfragen

● Besucher*­innenempfang

● Verwaltung und Beschaffung von Büromaterialien

● Schreibdienste

● Allgemeine Bürotätigkeiten



Sie bringen mit:

● Ein offenes, verbindliches sowie freundliches Auftreten auch bei gleichzeitig auftretenden Anfragen

● Problemorientiertes sowie strategisches Handeln

● Flexible, bedarfsangepasste Arbeitszeiteinteilung

● Gute Kenntnisse im Bereich der MS-Office Anwendungen

● Gute Deutschkenntnisse, Englisch Grundkenntnisse sind von Vorteil

● Teamfähigkeit



Wir bieten:

● Ein kollegiales Team

● Ein unkonventionelles Arbeitsfeld

● Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz

● Fachbezogene Fortbildungen

● Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: , AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Carsten Gehrig, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main.