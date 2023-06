AfD warnt im Landtag vor "Transen vor Schulen"

Die AfD-Politik Martina Jost wittert beim Anblick von queeren Menschen Sodom und Gomorra (Bild: Screenshot / Sächsischer Landtag)

Heute, 11:30h 4 Min.

Die AfD-Landtagsfraktion hat am Mittwochabend in Dresden über ihren Antrag "Vorsicht! Genderwahn im Stundenplan" debattieren lassen. In der teils aggressiv geführten Debatte voller Zwischenrufe fiel die rechtsextreme Fraktion durch mehrere abwertende Kommentare über queere Menschen auf. Alle im Parlament vertretenen demokratischen Parteien lehnten den Antrag nach einer rund einstündigen Debatte ab.



Bereits vor drei Wochen hatte die AfD die Kampagne gegen queere Sichtbarkeit an Schulen in einer Pressekonferenz und sozialen Medien angekündigt (queer.de berichtete). Dabei stellte sie auch Werbetafeln vor, die von Parteisoldaten vor Schulen ausgestellt werden sollen. Diese zeigen teils verstörenden Motive wie das eines jungen Mädchens, das einen Teddy mit einem Penis hält.



Zwei AfD-Abgeordnete stellten am 10. Mai die Kampagne gegen queere Menschen vor (Bild: Youtube/Screenshot / AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag)

In ihrem Antrag fordert die AfD unter anderem, das Projekt "'Schule der Vielfalt' mit sofortiger Wirkung einzustellen". Die Fraktion beklagt darin, dass Akzeptanz von queeren Menschen zur "Relativierung des Lebensentwurfs der traditionellen Familie" führen werde.

AfD warnt vor Kulturverfall und Dekadenz

Die AfD-Abgeordneten machten in der Debatte von ihrem gewohnt apokalyptischen Vokabular Gebrauch, wenn es um die Sichtbarkeit queerer Menschen geht. Die 62-jährige Martina Jost erklärte etwa: "Was ist denn das für ein Kulturverfall? Was für ein Ausdruck moderner Dekadenz. Was für ein Frevel an unseren Kindern". Dazu glänzte sie mit Whataboutisms wie "25 Prozent unserer Kinder können nicht lesen in Deutschland – und wir reden hier über solche Dinge." Zur Erinnerung: Der Antrag war von der AfD eingebracht worden.



In sozialen Netzwerken macht die AfD Stimmung

Noch aggressiver zeigte sich der 38-jährige Rolf Weigand. Er warnte etwa davor, dass in anderen Bundesländern "Transen vor die Schulen geschickt werden". Besonders oft bezog er sich auf die "Schamgrenze der Kinder", die angeblich durch queere Sichtbarkeit verletzt werde. Dabei reglementierte er eine SPD-Abgeordnete, die ihm Paroli geboten hatte, mit den Worten: "Sie haben keine Kinder, deswegen können Sie die Schamgrenze nicht einschätzen."



Die AfD-Redner*innen bettelten regelrecht um Unterstützung aus der CDU: "In der LGBT-Whatever-Community wählt Sie ohnehin keiner", flehte etwa Martina Jost in die Reihen der Regierungsfraktion. Die christdemokratische Rednerin Sandra Gockel wies dies aber zurück – mit einem eindrucksvollen Plädoyer gegen Diskriminierung: "Unsere Zeit hat es nicht nötig, alles in ein bestimmtes Raster und die Schemata des vermeintlich Konventionellen zu pressen. Menschen waren nie anders. Nur war der Druck, dass sie anders sein sollten, häufig groß – mitunter so groß, dass sie daran zerbrochen sind. Das sollte uns mahnen." Man sollte es Menschen nicht "schwerer machen, als es eh ist", so die Landesvorsitzende der Frauen-Union. Die CDU werde sich an den "Rollenspielen der Extremen" nicht beteiligen.

Linken-Rednerin erinnert an ihre eigene heteronormative Jugend

Sarah Buddeberg (Linke) sorgte mit einer einfühlsamen Rede für Applaus selbst in den Reihen anderer demokratischer Fraktionen. Die 1982 in Hagen (NRW) geborene Politikerin berichtete davon, dass Queersein praktisch für sie nicht existierte, als sie aufgewachsen sei. Erst der Film "Aimée & Jaguar", den sie im Alter von 16 oder 17 Jahren gesehen habe, war ihre erste Berührung mit lesbischer Liebe. Sie wäre damals glücklich gewesen, wenn sie in der Schule gewusst hätte, dass sie nicht allein ist. "Deswegen bin ich froh über die Arbeit der Vereine hier in Sachsen", so Buddeberg. "Es ist wunderbar, dass sie in die Klassen gehen und queeren Jugendlichen, die schon dort sind, Mut machen und bei ihrem Coming-out unterstützen."



Sarah Buddeberg bei ihrer Rede

Auch andere Redner*innen von demokratischen Parteien kritisierten den AfD-Antrag scharf: Hanka Kliese (SPD) erklärte etwa, die Rechtsaußenfraktion stelle queere Menschen "als Monster" dar. Das sei ein "Angriff auf alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land." Lucie Hammecke (Grüne) attestierte: "Die AfD nutzt ihre Plenarzeit für Diskriminierung." Christian Hartmann (CDU) erinnerte daran: "Die Welt verändert sich". Im 21. Jahrhundert sollte Selbstbestimmung selbstverständlich sein. Henning Homann (SPD) sagte gar, der AfD-Antrag sei die "beschämendste Kampagne, die ich in meiner Zeit als Landtagsabgeordneter erlebt habe" – der SPD-Landesvorsitzende sitzt bereits seit 14 Jahren im Landtag von Dresden.