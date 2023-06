Tan France ist erneut Vater geworden

Heute, 15:21h - 2 Min.

Tan France und sein Ehemann Rob haben einen Grund zum Feiern: Wie das Paar am Mittwoch auf Instagram mitteilte, sind die beiden zum zweiten Mal Väter geworden.



"Willkommen, kleiner Junge Nummer zwei. Isaac France kam vergangenes Wochenende auf die Welt", schrieb der 40-jährige englisch-amerikanische Modedesigner und Entertainer an seine vier Millionen Instagram-Fans. "Das Kind vervollständigt unsere kleine Familie perfekt. Ein großes Dankeschön geht an unsere unglaubliche Kriegerin, die Leihmutter. Sie hat uns das größte Geschenk gegeben, das jemand geben kann."



Dazu veröffentlichte er zwei Bilder seiner kleinen Familie. In einem ist zu sehen, wie Tans Ehemann den fast zweijährigen Ismail auf dem Arm hat, das erste Kind des Paares. Das Gesicht des Jungen wurde dabei anonymisiert – ein für US-Promis eher seltenes Verhalten. Eine Leihmutter hatte Ismail 2021 auf die Welt gebracht (queer.de berichtete).



Tan France und sein Ehemann Rob, ein Kinderkrankenpfleger und Illustrator, sind bereits seit 2007 verheiratet, damals war Tan noch völlig unbekannt. 2018 änderte sich das: Tan wurde als Fashion-Experte Teil der "Fab Five" in der Netflix-Realityserie "Queer Eye" engagiert, einer Neuauflage der gleichnamigen Serie aus den Jahren 2003 bis 2007. Von der Originalserie waren 100 Folgen entstanden, das Remake bringt es bislang auf 65 Episoden in sieben Staffeln – und wird via Netflix weltweit verbreitet. In jeder Folge helfen die fünf queeren Experten mit Tipps und tatkräftiger Hilfe einer Person, deren Leben aus dem Ruder gelaufen ist.

Zudem ist Tan France in mehreren weiteren TV-Sendungen zu sehen. So ist er seit 2020 Co-Moderator von "Next in Fashion", einer Netflix-Variante von Shows wie "Project Runway" oder "Making the Cut". In der dieses Jahr veröffentlichten zweiten Staffel moderierte Tan an der Seite von US-Model Gigi Hadid (queer.de berichtete). (dk)